Sanremo: casi di scabbia in una scuola, nessuna comunicazione è mai arrivata all'Asl. Nel plesso applicato il protocollo

“Nessuna notifica di scabbia è stata ricevuta per alunni di una scuola elementare di Sanremo”: questa la dichiarazione rilasciata da Asl 1 Imperiese, in relazione alle diverse segnalazioni arrivate al nostro giornale nelle scorse ore, riguardanti i diversi casi che ci sono stati confermati da molti genitori degli alunni di un plesso scolastico matuziano. I medici dell’ufficio igiene dell’azienda sanitaria ponentina hanno poi evidenziato che “La scabbia si trasmette per contatti cutanei ripetuti e prolungati (non per via aerea) e quindi la scuola non è un ambiente di trasmissione della malattia”.

In settimana molte mamme ci hanno chiamato per segnalare quanto accaduto ed evidenziando che, diversi genitori avrebbero mandato comunque a scuola i propri figli, pur consapevoli che fossero stati contagiati dalla scabbia. Non tutti visto che alcuni ci hanno confermato che, una volta accortisi del contagio, hanno preferito tenere a casa i figli per evitare che potessero trasmetterla. Dalla scuola il dirigente ci ha confermato di aver applicato il protocollo ministeriale: “Una volta ricevuta la comunicazione – ci ha detto – abbiamo allertato maestri e personale che si sono immediatamente messi a disposizione per intervenire. Abbiamo eseguito il previsto ciclo di sanificazione ed il lavaggio dei materiali in stoffa, ovviamente con i ragazzi che sono rimasti a casa in quella giornata”.

Lo stesso protocollo, lo ricordiamo, prevede che gli alluni possano tornare a scuola il giorno dopo il secondo trattamento con certificato medico di guarigione. Da parte loro, diversi medici da noi interpellati hanno evidenziato come la scabbia, pur creando fastidi evidenti a chi la contrae, non è pericolosa per la salute come altre malattie. Nei casi scoperti negli anni scorsi nelle scuole, come ad esempio la meningite, gli interventi sono stati decisamente più drastici.

Rimane solo da capire come sia possibile che non ci sia stata la comunicazione tra i medici interpellati dai genitori e l’Asl che ha confermato di non aver mai ricevuto alcuna segnalazione in merito.