Sanremo, astici vivi sul ghiaccio in un locale del centro: intervengono Guardia Costiera e Carabinieri

Nella tarda mattinata di oggi i militari della Guardia Costiera e i Carabinieri di Sanremo sono intervenuti in un locale del centro cittadino dove erano esposti alcuni astici apparentemente vivi sul ghiaccio, pratica considerata non conforme alla normativa vigente. L’intervento è scattato dopo la segnalazione di un passante. Una volta giunti sul posto, i militari hanno effettuato gli accertamenti del caso, elevando un verbale nei confronti del titolare dell’esercizio commerciale. Per la violazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 euro.

Secondo quanto previsto dalla normativa e confermato da diverse pronunce della giurisprudenza, tenere astici, aragoste e granchi vivi sul ghiaccio o con le chele legate può configurare il reato di maltrattamento animale, ai sensi dell’articolo 727 del Codice Penale. La Corte di Cassazione, infatti, ha più volte confermato sanzioni nei confronti di ristoratori che conservavano crostacei vivi in queste condizioni, riconoscendo la sofferenza inflitta agli animali. “La pratica, spesso utilizzata nei ristoranti, non può essere giustificata da consuetudini commerciali”, sottolineano gli orientamenti giurisprudenziali più recenti.

Dal punto di vista scientifico, il contatto diretto con il ghiaccio provoca negli animali shock termici e osmotici, causando sofferenza. Gli esperti ricordano inoltre che gli astici non sopravvivono a temperature superiori ai 21 gradi e smettono di alimentarsi sotto i 5 gradi. Le modalità corrette di conservazione prevedono il mantenimento dei crostacei vivi in vasche ossigenate oppure, solo per periodi molto brevi, in frigorifero avvolti in panni umidi, ma mai a diretto contatto con il ghiaccio.