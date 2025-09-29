Premio Tenco 2025, Graziella Corrent: “608 abbonamenti venduti senza presentare il cast: un caso unico”

Mancano poco meno di quattro settimane al via del Premio Tenco 2025, ma l’entusiasmo del pubblico è già tangibile. Lo conferma Graziella Corrent, direttrice di produzione del Tenco, che sottolinea un dato sorprendente: “Abbiamo già venduto 608 abbonamenti senza aver ancora presentato il cast. Una delle poche eccezioni italiane e del mondo: significa che la fiducia nel marchio Tenco è assoluta e che il pubblico viene al Teatro Ariston per la rassegna stessa, prima ancora che per i nomi”.

Un risultato che rafforza il valore della rassegna, pronta ad animare il palco dell’Ariston di Sanremo dal 23 al 25 ottobre. Saranno tre serate che uniranno musica, cultura e impegno civile, con ospiti di livello internazionale.

Il Club Tenco ha già annunciato i primi riconoscimenti: i Premi Tenco alla carriera andranno a Goran Bregovic e Daniele Silvestri, due artisti che con i loro percorsi hanno segnato la storia della canzone d’autore mondiale. Non mancheranno altri premi speciali: il Premio Tenco all’Operatore Culturale e il Premio Yorum, istituito con Amnesty International Italia e dedicato agli artisti che si battono per i diritti umani e la libertà di espressione.

Accanto a questi riconoscimenti, a luglio sono state svelate le Targhe Tenco 2025, attribuite dai giurati selezionati tra giornalisti e addetti ai lavori. A trionfare come Miglior album in assoluto è stato Volevo essere un duro di Lucio Corsi, che ha conquistato anche la targa per la Miglior canzone singola. Tra gli altri vincitori figurano La Niña con Furèsta (album in dialetto), Anna Castiglia con Mi piace (opera prima), Ginevra Di Marco con Kaleidoscope (interprete) e il progetto collettivo Pagani per Pagani prodotto da Caroline Pagani (album a progetto).

Il Premio Tenco, che nel 2024 ha festeggiato il mezzo secolo di storia, continua a crescere come punto di riferimento per la canzone d’autore in Italia e all’estero. Le prevendite confermano un seguito fedele e appassionato: i biglietti e gli abbonamenti sono disponibili online su clubtenco.it e aristonsanremo.com, oltre che al botteghino del Teatro Ariston.