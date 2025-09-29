Sanremo: segnalazione di degrado in via Porte Candelieri, il comune interviene in poche ore per il ripristino della fontana (Foto)

Pronto intervento del Comune di Sanremo, dopo le segnalazioni di questa mattina, da parte dei residenti riguardanti il degrado di via Porte Candelieri, che collega Via San Francesco ai Giardini Regina Elena e alla parte alta della Pigna, l'Amministrazione matuziana si è attivata per avviare lavori di manutenzione e pulizia. Le problematiche evidenziate dai cittadini includevano tombini ostruiti da terra e detriti, asfalto danneggiato con buche e avvallamenti, oltre alla mancanza di pulizia, creando rischi per la sicurezza e un aspetto di abbandono.

In risposta a queste criticità, il Comune ha collaborato con il settore Lavori Pubblici, per avviare tempestivamente le necessarie operazioni di recupero. Le prime azioni intraprese hanno incluso la preparazione della fontana situata lungo la via, che è stata immediatamente messa in funzione per migliorare l'estetica e la funzionalità dell'area. Nelle prossime ore, è previsto l'intervento di Amaie Energia per la pulizia approfondita della strada, al fine di garantire la sicurezza e il decoro di questo importante accesso al cuore storico della città.

L'Amministrazione Comunale ha assicurato che Via Porte Candelieri sarà inclusa tra le priorità degli interventi di manutenzione urbana, con l'obiettivo di restituire decoro e sicurezza a questo percorso caratteristico di Sanremo. I cittadini sono invitati a segnalare eventuali ulteriori problematiche o necessità di intervento attraverso i canali ufficiali del Comune e di Amaie Energia e Servizi. Il Comune di Sanremo continua a lavorare per garantire la sicurezza e il benessere dei suoi cittadini, intervenendo tempestivamente per risolvere le problematiche segnalate e migliorare la qualità della vita urbana.