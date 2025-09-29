Sanremo, via Porte Candelieri abbandonata: tombini ostruiti, buche e degrado. I residenti chiedono interventi urgenti

Via Porte Candelieri, la strada che collega via San Francesco ai giardini Regina Elena e alla parte alta della Pigna di Sanremo, versa in condizioni di abbandono. A denunciarlo sono i residenti, che da tempo segnalano alle autorità la necessità di un intervento di manutenzione e pulizia.

Lungo la via, le grate dei tombini risultano quasi del tutto coperte da terra e detriti, con il rischio che in caso di piogge abbondanti l’acqua non riesca a defluire correttamente. L’asfalto, disseminato di buche e avvallamenti, rappresenta un pericolo concreto non solo per i pedoni ma anche per chi percorre la strada in motorino o in auto. A questo si aggiunge la totale assenza di pulizia, che contribuisce a dare all’area un aspetto di trascuratezza e degrado. “Chiediamo soltanto che la strada venga resa sicura e decorosa – spiegano alcuni abitanti –. Non è possibile che un accesso importante alla Pigna, cuore storico della città, sia ridotto in queste condizioni”.

L’appello dei cittadini è rivolto all’amministrazione comunale, affinché inserisca via Porte Candelieri tra le priorità degli interventi di manutenzione urbana. La speranza è che si possa restituire decoro a un percorso che conduce a uno dei luoghi più caratteristici e visitati di Sanremo, ma che oggi appare dimenticato.