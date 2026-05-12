Pigna, dopo mesi di attesa la strada viene finalmente riasfaltata: merito di un intervento della Polizia Provinciale

A volte basta una telefonata. I residenti di Pigna aspettavano da mesi che venisse ripristinato il manto stradale dopo gli scavi effettuati per i lavori alla fognatura, ricevendo solo rassicurazioni che non si traducevano in fatti concreti. La svolta è arrivata dopo aver contattato il signor Calvi della Polizia Provinciale: poco dopo il suo intervento, i lavori sono finalmente iniziati.

"Ringraziamo il signor Calvi per l'interessamento" scrive Roberto a nome di un gruppo di residenti del paese. Una soddisfazione che arriva dopo una lunga attesa, e che i pignaschi hanno voluto rendere pubblica per riconoscere il merito a chi si è dato da fare.