Sanremo: a San Romolo Tari elevata e rifiuti sparsi, i residenti chiedono più cassonetti e raccolta frequente

A San Romolo cresce il malcontento di alcuni residenti per la gestione dei rifiuti e per i costi della Tari, ritenuti troppo elevati rispetto al servizio percepito. A sollevare il tema è Gianni Calvi, che in una lettera evidenzia una situazione che, a suo dire, accomunerebbe diverse famiglie della zona. “Paghiamo quasi mille euro all’anno di Tari”, sottolinea Calvi, spiegando come molti abitanti della frazione condividano le stesse perplessità sui costi sostenuti. Un tema che si aggiunge ai frequenti episodi di rifiuti disseminati nei pressi dei cassonetti.

Secondo il residente, il problema non sarebbe necessariamente legato alla presenza di animali come cani, cinghiali o gabbiani. “Saranno forse le gazze?”, si domanda provocatoriamente, lasciando però intendere che la questione potrebbe avere origini più semplici e pratiche. La proposta avanzata è chiara: incrementare la frequenza dello svuotamento dei cassonetti oppure aumentarne il numero, così da evitare accumuli e dispersione dei sacchi nelle aree circostanti.

Un appello che punta a riportare l’attenzione sulla gestione del servizio nella frazione collinare, con l’auspicio di trovare soluzioni capaci di migliorare il decoro urbano e la qualità della vita dei residenti.