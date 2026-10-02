Ventimiglia, l’appello degli ambulanti: "Odori e insetti vicino ai giardini, situazione ormai difficile da sopportare"

Un appello rivolto all'amministrazione comunale arriva da una delle operatrici del mercato ambulante di Ventimiglia, che segnala una situazione di disagio legata alla presenza dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti nei pressi dei giardini pubblici, in particolare nella zona dell'accesso da via Milite Ignoto. Una problematica che, secondo quanto riferito, si protrae ormai da tempo e che starebbe diventando sempre più difficile da gestire per gli ambulanti che hanno le loro bancarelle nelle immediate vicinanze. Odori sgradevoli e una crescente presenza di insetti sono gli elementi che vengono evidenziati nella segnalazione.

A scrivere è Michela, operatrice del mercato, che ha deciso di rendere pubblico il proprio disagio anche a nome dei colleghi. "Da tantissimo, anzi troppo tempo, io ed i miei colleghi che abbiamo gli stand vicino ai giardini pubblici dobbiamo lavorare sopportando tutto il giorno un odore a dir poco nauseabondo proveniente dai cassonetti della spazzatura collocati nei giardini pubblici". La commerciante ha allegato anche alcune immagini a testimonianza della situazione, nelle quali si vede uno dei contenitori circondato da numerose mosche.

Secondo quanto raccontato, la situazione sarebbe andata progressivamente peggiorando nelle ultime settimane, con una presenza di insetti che gli operatori definiscono sempre più consistente. Un problema che, oltre a incidere sulle condizioni di lavoro di chi trascorre diverse ore nell'area, finisce inevitabilmente per riguardare anche residenti, visitatori e famiglie che frequentano i giardini pubblici. L'area, infatti, rappresenta uno spazio destinato anche ai bambini e dovrebbe poter essere vissuta in condizioni di adeguato decoro e pulizia. "La situazione sta degenerando di settimana in settimana – sottolinea Michela –, lo si deduce anche dall'aumento esponenziale di insetti".

Il disagio assume poi una dimensione ancora più significativa nelle giornate di mercato, quando Ventimiglia viene raggiunta da migliaia di persone, in particolare nella giornata del venerdì. Gli ambulanti si trovano così a lavorare per molte ore a stretto contatto con una situazione che, secondo la segnalazione, comprometterebbe il decoro dell'area e potrebbe rappresentare un elemento di forte disagio anche per chi arriva in città per fare acquisti o semplicemente trascorrere del tempo nei pressi dei giardini. Una questione che gli operatori chiedono di affrontare prima che possa ulteriormente aggravarsi.

L'appello di Michela non è rivolto soltanto alla tutela delle attività commerciali, ma più in generale alla qualità degli spazi pubblici della città. "Questo mio appello lo faccio non solo per me ma anche per i colleghi, i cittadini di Ventimiglia – e non per ultimi i bambini che dovrebbero poter andare ai giochi pubblici senza trovarsi a dover fare i conti con questi disagi – e per le migliaia di persone che si riversano a Ventimiglia ogni venerdì". Da qui la richiesta di un intervento da parte dell'amministrazione, affinché venga verificata la situazione e individuata una soluzione.

Gli ambulanti, dunque, chiedono maggiore attenzione sulla gestione dei cassonetti e sulla pulizia dell'area, auspicando che il problema possa essere affrontato in tempi brevi. "Chiedo quindi, anzi prego, che l'amministrazione possa intervenire attivamente, perché lavorare e vivere così non è davvero ammissibile", conclude Michela. Una segnalazione che porta all'attenzione un problema di decoro urbano e condizioni di lavoro e che ora attende una risposta da parte degli enti competenti.