Eroico gesto di un’avvocato: Marzia Ballestra salva un uomo di 75 anni caduto in mare a Santo Stefano

Un pomeriggio di ordinaria tranquillità si è trasformato in un salvataggio eroico martedì pomeriggio verso le 16, sul lungomare di Santo Stefano. L’avvocato Marzia Ballestra stava passeggiando con l’amica Caterina Minasso, quando ha tratto in salvo un uomo di 75 anni caduto in mare in circostanze ancora da chiarire. Le due donne stavano camminando sul lungomare quando hanno udito dei lamenti provenire dal mare. In un primo momento hanno osservato la scogliera frangiflutti senza notare alcuna presenza, ma i lamenti insistenti le hanno spinte a controllare nello specchio d’acqua. A distanza, ciò che appariva come un tronco o un relitto si è rivelato essere un corpo semisommerso.

L’avvocato Ballestra si è subito avvicinata percorrendo la passerella che conduce al piccolo isolotto di scogli e, una volta raggiunta la scogliera, ha compreso che si trattava di un uomo vestito, ormai allo stremo e sul punto di inabissarsi. Ha immediatamente chiesto all’amica di chiamare i soccorsi e, senza esitazione, si è spogliata e si è tuffata in acqua. Raggiunto il malcapitato, lo ha afferrato e trascinato verso gli scogli, tenendogli la testa fuori dall’acqua per consentirgli di respirare e cercando di tranquillizzarlo mentre attendevano rinforzi. Nel frattempo alcune persone, attratte dal trambusto, si sono avvicinate per capire cosa stesse accadendo. Tra loro, il giovane surfista rivese Cristian Ferraro, che non ha esitato a tuffarsi per assistere la donna nelle operazioni di salvataggio.

Nell’attesa dei soccorsi l’avvocato Ballestra e Ferraro hanno deciso di rimorchiare l’uomo, identificato come R.B., 75 anni, fino alla vicina spiaggia, dove nel frattempo erano arrivate anche la moglie e la nuora, allarmate dalla sua prolungata assenza. Poco dopo è giunta sul posto l’ambulanza, che ha preso in carico l’anziano e lo ha trasportato in ospedale per accertamenti. Al momento, l’uomo non ha ancora potuto spiegare cosa lo abbia portato a cadere in mare. Il coraggioso intervento dell’avvocata Marzia Ballestra e del giovane surfista Cristian Ferraro ha evitato quello che avrebbe potuto trasformarsi in un tragico epilogo, dimostrando ancora una volta quanto il senso civico e la prontezza possano fare la differenza in situazioni di pericolo imminente.