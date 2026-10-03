Sanremo: niente acqua questa mattina in strada Armea, la protesta dei residenti "Nessuno ci aveva avvisato"

Una mattinata iniziata con una sorpresa tutt'altro che gradita per i residenti di strada Armea e della zona del The Mall, a Sanremo. Questa mattina, infatti, diversi abitanti del circondario si sono ritrovati con i rubinetti completamente a secco, senza acqua nelle abitazioni. Un disagio particolarmente sentito nelle prime ore della giornata, quando molte persone devono prepararsi per andare al lavoro, accompagnare i figli a scuola o affrontare le normali attività quotidiane. Secondo quanto segnalato da un residente, non sarebbe stata ricevuta alcuna comunicazione preventiva relativa all'interruzione del servizio. Una situazione che ha provocato inevitabilmente malumore e proteste tra chi si è trovato improvvisamente senza un servizio essenziale.

A raccogliere e portare all'attenzione della redazione il problema è Andrea, residente proprio in strada Armea, che ha deciso di segnalare il disservizio anche a nome degli altri abitanti della zona. "Stamattina ci siamo svegliati tutti con una bella sorpresa. Nessuno aveva acqua in casa", racconta il residente, evidenziando soprattutto l'assenza di informazioni prima dell'interruzione. Al momento, dalla segnalazione ricevuta, non è chiaro se lo stop all'erogazione sia stato provocato da lavori programmati, da un guasto improvviso o da un'altra necessità tecnica. Proprio la mancanza di comunicazioni, però, rappresenta uno degli aspetti che maggiormente hanno fatto arrabbiare i residenti.

Il disagio, infatti, riguarda un servizio fondamentale e si è verificato in un momento particolarmente delicato della giornata. Per chi deve uscire presto di casa, anche una sospensione temporanea dell'acqua può creare problemi concreti: lavarsi, preparare la colazione, utilizzare i servizi igienici e svolgere le normali attività domestiche diventano improvvisamente operazioni complicate. "Chiedo gentilmente all'azienda che fornisce il servizio un po' più di rispetto per le persone che al mattino devono lavarsi per andare al lavoro e che comunque puntualmente pagano le bollette", è la richiesta rivolta dal residente al gestore del servizio. Una protesta che, più che sulla sospensione in sé, punta dunque l'attenzione sulla necessità di garantire una comunicazione tempestiva agli utenti.

La segnalazione arriva quindi con una richiesta precisa: informare preventivamente i cittadini quando un'interruzione programmata dell'acqua è necessaria, indicando possibilmente le zone interessate, la motivazione e la durata prevista del disservizio. Un avviso, anche attraverso i consueti canali di comunicazione, consentirebbe infatti alle famiglie di organizzarsi per tempo e di affrontare con meno difficoltà eventuali sospensioni. Nel caso in cui, invece, l'interruzione sia stata determinata da un guasto improvviso, i residenti chiedono comunque di poter ricevere informazioni il prima possibile sull'accaduto e sui tempi necessari per il ripristino dell'erogazione.

La questione resta ora affidata al gestore del servizio, dal quale i residenti della zona attendono chiarimenti sulle cause dell'interruzione e sulle modalità con cui è stata gestita la comunicazione. La richiesta di Andrea, condivisa – secondo quanto riferito nella segnalazione – anche da altri abitanti del circondario del The Mall, è semplice: poter contare su un servizio efficiente ma anche su una comunicazione puntuale quando si verificano problemi o sono previsti lavori. "Grazie", conclude il residente, affidando alla redazione la propria protesta e quella di quanti questa mattina si sono trovati, senza preavviso, davanti a un rubinetto senza acqua.