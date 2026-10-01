Sanremo: da Corso Inglesi una residente segnala diverse criticità "Serve attenzione alle priorità e alla sicurezza"

Una nuova segnalazione arriva da Corso Inglesi, dove una residente richiama l'attenzione dell'Amministrazione comunale su alcune criticità che, secondo quanto riferito, sarebbero presenti da tempo nella zona. La lettera, firmata dalla dottoressa Paola Civardi, riguarda in particolare il tratto in prossimità del civico 290 e le aree circostanti. Nel testo vengono indicati diversi interventi che, a suo giudizio, meriterebbero una verifica da parte degli uffici competenti. L'obiettivo della segnalazione è soprattutto quello di riportare l'attenzione sulla manutenzione e sulla sicurezza degli spazi pubblici, nella speranza che possano essere individuate le priorità e programmati gli eventuali lavori.

Tra i punti evidenziati dalla residente c'è innanzitutto la situazione relativa ai pilastri e al cancello del civico 288, nell'area del giardino di Villa Peppina, che viene descritta come meritevole di particolare attenzione. Un secondo aspetto riguarda i marciapiedi, indicati nella lettera come molto stretti, con una larghezza variabile tra i 42 e i 55 centimetri, e caratterizzati dalla presenza di diverse buche. Una condizione che, secondo la segnalazione, potrebbe rendere meno agevole il passaggio dei pedoni e richiedere quindi una valutazione nell'ambito della manutenzione ordinaria.

La lettera prosegue poi con un riferimento alle condizioni del sedime stradale, che viene definito dissestato. Anche in questo caso la residente sottolinea come la problematica sia stata già segnalata nel corso degli anni e chiede che possa essere presa in considerazione nell'ambito degli interventi programmati. Particolare attenzione viene inoltre richiamata sulla vicina piazza San Bernardo, dove, accanto all'isola informatizzata, viene segnalata una voragine delle dimensioni indicate di circa 1,80 per 1,90 metri. Si tratta di un elemento che, secondo la residente, meriterebbe una verifica da parte degli enti competenti.

Il tema centrale sollevato dalla segnalazione è quello delle priorità negli interventi di manutenzione. La domanda rivolta all'Amministrazione è quindi anche di carattere più generale: come vengono individuate le situazioni sulle quali intervenire per prime, soprattutto quando riguardano strade, marciapiedi e strutture che possono interessare la sicurezza dei cittadini? "Mi aspetto una seria risposta", conclude la dottoressa Civardi nella sua lettera, chiedendo in sostanza che alle problematiche evidenziate possa seguire un riscontro e, laddove necessario, una verifica sul posto.

La segnalazione si inserisce nel più ampio tema della cura del territorio e della manutenzione delle infrastrutture urbane, particolarmente sentito dai residenti. L'auspicio espresso è che le criticità indicate possano essere valutate dagli uffici comunali e che, compatibilmente con le risorse disponibili e con la programmazione degli interventi, venga definito un ordine di priorità. L'attenzione è dunque rivolta ora a un possibile riscontro da parte dell'Amministrazione sulle situazioni evidenziate lungo Corso Inglesi e nell'area di piazza San Bernardo.