"Grazie all'Ortopedia di Sanremo": la lettera di Marco Passaro per professionalità e umanità

Un ringraziamento sentito al reparto di Ortopedia dell'ospedale di Sanremo arriva da Marco Passaro, che ha voluto affidarci alcune parole di riconoscenza dopo l'esperienza vissuta all'interno della struttura. Un messaggio rivolto in particolare a medici, infermieri e a tutto il personale del reparto, per sottolineare la professionalità e l'attenzione ricevute durante il periodo trascorso in ospedale.

La struttura di Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale di Sanremo, ospitata al quarto piano del padiglione Borea, si occupa della diagnosi e della cura delle patologie traumatiche e degenerative dell'apparato muscolo-scheletrico, con attività chirurgica e ambulatoriale. Per Passaro, però, oltre agli aspetti strettamente sanitari, a fare la differenza è stato soprattutto il rapporto umano instaurato con chi lavora quotidianamente nel reparto. "Desidero ringraziare il reparto di Ortopedia dell'ospedale di Sanremo per la professionalità e la gentilezza dimostrata", scrive Marco Passaro, esprimendo così la propria gratitudine nei confronti dell'équipe che lo ha seguito. Un riconoscimento che mette in evidenza non soltanto la competenza professionale, ma anche quella componente di disponibilità e attenzione verso il paziente che può assumere un valore particolare in un momento delicato come quello di un ricovero.

La lettera vuole essere quindi un pubblico grazie a tutte le persone che operano nel reparto, spesso impegnate quotidianamente nell'assistenza e nella cura dei pazienti. Un gesto semplice, quello di Passaro, ma che testimonia l'importanza che può avere per chi viene assistito trovare, accanto alle necessarie competenze sanitarie, anche umanità, cortesia e disponibilità. Il reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale di Sanremo comprende attività di ricovero urgente, ordinario e in regime di day surgery, oltre alle prestazioni ambulatoriali e ai controlli post-ricovero. L'attività comprende, tra l'altro, interventi protesici, osteosintesi, artroscopia e chirurgia tendinea.

Il messaggio di Marco Passaro si conclude dunque con un ringraziamento rivolto all'intero personale, senza dimenticare nessuna delle figure che contribuiscono al funzionamento del reparto. Un modo per riconoscere pubblicamente il lavoro svolto ogni giorno e per dire, semplicemente, grazie a chi si è preso cura di me con professionalità e gentilezza.