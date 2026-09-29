Sanremo: Vicolo Castello, da anni la richiesta dei residenti "Servono interventi per rendere sicura la strada"

Una richiesta di attenzione al Comune di Sanremo arriva da Elda, residente nella zona, che segnala le condizioni di Vicolo Castello, nella deviazione che parte di fronte alla chiesa e conduce verso Casa Serena. Una situazione che, secondo quanto raccontato nella lettera inviata alla nostra redazione, sarebbe stata segnalata più volte negli anni attraverso raccolte firme, lettere e incontri con gli uffici comunali. "A ogni cambio di giunta e in occasione delle elezioni abbiamo cercato di far presente il problema – racconta Elda –, ci sono stati sopralluoghi e promesse, ma poi la situazione è rimasta sostanzialmente invariata".

La strada, spiega la residente, presenta diverse criticità legate alla sicurezza e alla manutenzione. Il percorso è stretto e in alcuni tratti non dispone di adeguate protezioni verso valle, dove si trova una scarpata che conduce alla strada sottostante. I bordi cementati, viene segnalato, risultano deteriorati in più punti, mentre lungo il fondo si trovano buche e tratti terrosi che diventano particolarmente difficili da percorrere in caso di pioggia. Sul lato a monte, inoltre, si registrerebbero frequenti piccoli smottamenti con caduta di terra e pietre, oltre alla presenza di vegetazione e rovi che rendono più complicato il passaggio.

Vicolo Castello rappresenta però anche un collegamento utilizzato quotidianamente dai residenti, soprattutto da anziani, famiglie con bambini e persone che passeggiano con i propri cani. La zona, sottolinea Elda, viene frequentata anche durante la stagione estiva da turisti e visitatori alla ricerca di un percorso immerso nel verde e nella tranquillità. "È una sorta di passeggiata dei poggesi – spiega –, mentre utilizzare via Grossi Bianchi non è sempre agevole perché la strada è stretta e interessata dal transito delle auto".

Un altro aspetto evidenziato riguarda la scarsa illuminazione nelle ore serali. Secondo la segnalazione, lungo il percorso mancherebbe un punto luce e, una volta calata la sera, la strada diventerebbe particolarmente buia. I residenti sarebbero quindi costretti a utilizzare torce o telefoni per illuminare il percorso. Anche questo problema, riferisce Elda, sarebbe stato segnalato più volte nel corso degli anni. "Ci è stato detto in diverse occasioni che sarebbe stato possibile intervenire, ma anche in questo caso attendiamo ancora una soluzione".

Particolare attenzione viene posta anche sul tema dell'accessibilità dei mezzi di soccorso. La ristrettezza della strada potrebbe infatti rendere difficoltoso il passaggio di ambulanze e altri mezzi di emergenza di dimensioni maggiori, con la necessità di individuare modalità alternative per raggiungere alcune abitazioni. La residente ricorda anche una propria esperienza personale, quando ha avuto bisogno dell'ambulanza e il mezzo ha dovuto fermarsi in prossimità del bivio, rendendo necessario organizzare diversamente il raggiungimento dell'abitazione.

La questione è tornata particolarmente d'attualità anche dopo l'incendio che nei giorni scorsi ha interessato la collina sopra le abitazioni. In quell'occasione, racconta Elda, l'intervento dell'elicottero e delle squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento ha permesso di contenere e domare le fiamme, anche grazie alla collaborazione dei residenti. L'episodio ha però riportato in primo piano il tema della possibilità di raggiungere rapidamente la zona in caso di emergenza, soprattutto considerando le caratteristiche della viabilità.

I residenti chiedono quindi che Vicolo Castello possa essere oggetto di un sopralluogo e di una valutazione complessiva, con particolare attenzione alla sicurezza del percorso, alla manutenzione del fondo stradale, alla vegetazione, all'illuminazione e all'accessibilità dei mezzi di soccorso. "Non chiediamo soltanto che vengano ascoltate le nostre segnalazioni – conclude Elda –, ma che questa volta si possa arrivare a una soluzione concreta, per rendere la zona più sicura e adeguata alle esigenze di chi ci vive".

La richiesta, dunque, è quella di riportare il problema all'attenzione dell'amministrazione comunale, verificando quali interventi siano tecnicamente possibili e sostenibili per migliorare una strada che, secondo i residenti, svolge un ruolo importante per la frazione. Dopo anni di segnalazioni, l'auspicio è che possa finalmente arrivare un intervento capace di restituire maggiore sicurezza e fruibilità a uno dei percorsi utilizzati dalla comunità locale.