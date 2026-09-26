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Al Direttore | 26 settembre 2026, 16:46

Sanremo, incendio a Poggio: il plauso di una lettrice ai vigili del fuoco e all'elicottero

"Voglio fare i complimenti al pilota dell’elicottero e ai vigili del fuoco che stanno lavorando per la sicurezza"

Sanremo, incendio a Poggio: il plauso di una lettrice ai vigili del fuoco e all'elicottero

Una lettrice ci ha scritto per ringraziare pubblicamente i vigili del fuoco e l'elicottero che nella giornata odierna sono stati impegnati nello spegnimento di un incendio di sterpaglie divampato a Poggio, frazione di Sanremo.

"Voglio fare i complimenti al pilota dell’elicottero che sta incessantemente operandosi per trattenere le fiamme" - dice Simona Taggiasco - "Ovviamente il plauso va anche ai vigili del fuoco che stanno lavorando per la sicurezza".

"Abito di fronte a dove sta bruciando e il pensiero va anche alla struttura di casa Serena, che si trova lì vicino" - sottolinea - "Speriamo che il gesto di qualche sconsiderato e incosciente non debba tramutarsi in qualcosa di più grave".

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