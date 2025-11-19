Rai verso il ritorno al Casinò di Sanremo? Ipotesi concreta per un nuovo Dopo Festival nella sua sede storica

E se il Dopo Festival tornasse al Casinò? E’ più di una suggestione quella che si sta profilando per la casa da gioco matuziana. Nei mesi scorsi, dopo la firma sull’accordo quinquennale tra il Comune di Sanremo e la Rai per l’organizzazione dei prossimi Festival della Canzone Italiana, sia l’assessore Alessandro Sindoni che il neo presidente del Casinò, Giuseppe Di Meco, erano stati tirati per la giacchetta dai media per capire se il Casinò rientrasse nei piani della Rai.

La casa da gioco, lo ricordiamo, è il luogo dove è nato il Festival, precisamente nel Salone delle Feste, ovvero quello che adesso ospita la sala delle slot machine. Per tanti anni, a cavallo tra gli ’80 e ’90 e i 2000, ha ospitato proprio il ‘Dopo Festival’ e anche molte trasmissioni di fascia pomeridiana, diventando quasi il ‘centro’ delle attenzioni della Rai, ad esclusione ovviamente delle serate che si sono svolte sempre nel ‘tempio’ dell’Ariston (ad eccezione del 1990, al mercato dei fiori).

Per il ‘Dopo’ c’è stata anche la location della Villa Ormond, all’interno del padiglione che per anni ha ospitato la palestra e, negli ultimi, è invece iniziata la moda dei ‘glass’, con Fiorello superstar nell’era Amadeus. Da non dimenticare che il Casinò ha anche ospitato per alcuni anni (quelli bui del Covid) la sala stampa della kermesse canora, lo scorso anno tornata nella più sala dei tre Ariston Roof.

Ma ora, l’eventuale mossa della Rai di tornare al Casinò per il ‘Dopo Festival’ sarebbe sicuramente strategica per la casa da gioco che tornerebbe super protagonista anche durante la kermesse di febbraio, dopo il lustro che ottiene da tanti anni con ‘Sanremo Giovani’. E chissà che la Rai non stia anche pensando a qualche trasmissione pomeridiana dalla città dei fiori come accadeva negli anni scorsi, durante il Festival.