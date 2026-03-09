Identità, immagine e presenza: il workshop "Meravigliosamente me" dedicato alle donne sbarca a Sanremo

Un pomeriggio esperienziale dedicato alle donne che sentono il bisogno di ritrovare sé stesse, il proprio valore e una connessione più autentica con la propria femminilità verrà proposto domenica 15 marzo, alle 14.30 alle 18.30, all'hotel Villa Sylva a Sanremo. Dopo il successo riscontrato a Ventimiglia la seconda edizione di "Meravigliosamente me", un workshop con Alice Campora, un'analogista ed esperta di crescita personale, Angelina Russo, consulente d'immagine, armocromia e valorizzazione, e Cindy, fotografia identitaria, sbarca nella città dei fiori.

Un incontro pratico, profondo e coinvolgente pensato per lavorare sull'autostima in modo integrato unendo emozioni, immagine, identità ed espressione personale. "Durante l’evento lavoreremo su tre dimensioni fondamentali: identità, dove esploreremo blocchi emotivi e convinzioni auto sabotanti che limitano sicurezza, fiducia e visibilità nella vita personale e professionale attraverso esercizi pratici per riconnetterci ai nostri valori e alla nostra identità; immagine dove si potrà comprendere come stile, postura e linguaggio del corpo influenzano il modo in cui ci percepiamo, comunichiamo e veniamo percepite dagli altri; e presenza, dove entreremo in contatto con la fotografia come strumento di consapevolezza e posizionamento autentico. Non come posa o apparenza, ma come racconto vero di chi siamo, dentro e fuori" - dicono le organizzatrici - "E' rivolto alle professioniste che vogliono sentirsi più sicure, più coerenti, più autorevoli nel loro lavoro ma anche alle donne che si sentono un po’ smarrite, a chi non si riconosce più e a chi sente di aver perso direzione o fiducia in sé stessa. Per partecipare bisogna prenotare scrivendo ad Alice al 3282188431".

Tre professioniste, tre linguaggi diversi: emozionale, estetico e visivo, che si incontrano per accompagnare le partecipanti verso una versione di sé stesse più centrata, consapevole e autentica, capace di esprimersi con coerenza nella vita personale e nel proprio percorso professionale.