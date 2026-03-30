Sanremo, lo spettacolo teatrale “Contrazioni Pericolose” al Casinò

Comicità allo stato puro, con garbo, ironia e professionalità: è questa la formula vincente di “Contrazioni Pericolose”, la nuova pièce teatrale in scena domani, martedì 31 marzo, alle ore 21.00, nel Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo. Sul palco si alterneranno Rocío Muñoz Morales, Giorgio Lupano e Gabriele Pignotta passato grandi nomi dello spettacolo come Ezio Greggio, Stefano Fresi, Cesare Bocci, Vittoria Belvedere, Giampaolo Morelli, Max Pisu e Chiara Salerno.

La Stagione teatrale del Casinò si propone di offrire al pubblico momenti di svago ma anche di riflessione, alternando pagine di grande impegno culturale e sociale a pièce che raccontano in maniera immediata la contemporaneità.

Un’occasione unica per vivere il teatro da vicino, entrando in contatto diretto con protagonisti di rilievo del mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento.

Biglietti

Platea Primo settore € 25,00

Platea secondo settore € 20.00

Galleria € 15.00

Gruppo di 10 studenti con insegnante costo del biglietto in galleria € 5. (superiori a 10 € 4).

Persone fragile con accompagnatore sconto del 50% ad entrambi.

Associazioni con elenco dei soci presentato dal Presidente € 5 di sconto su abbonamenti. Compagnie teatrali con elenco portato dal rappresentante € 5 di sconto su abbonamenti.

Biglietteria attiva anche online.

Gli eventi sono in vendita online sul sito: