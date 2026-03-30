Teatro Ariston di Sanremo, aprile 2026: Pintus, Follesa, Cassano-Adani-Ventola, Peron-Kinnunen e Angelo Duro protagonisti di un mese tra comicità, sport e danza

Un mese di grandi protagonisti e spettacoli molto diversi tra loro animerà il palco del Teatro Ariston nel mese di aprile 2026, con un calendario che spazia dalla comicità al racconto sportivo, fino alla danza e al teatro musicale.

Ad aprire il programma sarà Angelo Pintus, venerdì 3 aprile alle ore 21.00, con il nuovo show “Nabana”, spettacolo che conferma lo stile travolgente del comico triestino tra ritmo serrato, osservazioni sulla vita quotidiana e gag fulminanti.

Prezzi: Platea €62 / €52 – Galleria €42 / €38.

Il calendario prosegue sabato 18 aprile alle ore 21.00 con Katia Follesa e il suo spettacolo “No vabbè, mi adoro”, primo monologo teatrale dell’attrice e comica milanese: un racconto ironico e autoironico tra confessioni personali, comicità e momenti di riflessione.

Prezzi: Platea €50 / €46 / €39,20 – Galleria €39,20 / €36 / €32.

Lunedì 20 aprile alle ore 21.00 sarà la volta di “Viva El Futbol – Il Tour dei Teatri”, con Antonio Cassano, Daniele Adani e Nicola Ventola. I tre protagonisti porteranno sul palco il loro celebre format calcistico, tra aneddoti, racconti di carriera e dialoghi diretti con il pubblico, offrendo uno sguardo autentico e senza filtri sul mondo del calcio.

Prezzi: Platea €57,50 / €46 / €34,50 – Galleria €34,50 / €28,75 / €25,30.

Spazio poi alla danza e alla narrazione giovedì 23 aprile alle ore 21.00 con Samuel Peron e Veera Kinnunen protagonisti di “Historia – Una storia di migrazione e amore”. Ambientato nella Buenos Aires degli anni ’30, lo spettacolo fonde tango, musica e teatro in una narrazione intensa e suggestiva.

Prezzi: Platea €38 / €33 – Galleria €33 / €25.

A chiudere il mese, sabato 25 aprile alle ore 21.00, sarà Angelo Duro con “Ho tre belle notizie”. Il comico palermitano, noto per il suo stile diretto e provocatorio, promette uno spettacolo irriverente e fuori dagli schemi.

Prezzi: Platea €45 / €40 – Galleria €40 / €35 / €30.

Si segnala inoltre che lo spettacolo di Giuseppe Giacobazzi, inizialmente previsto per venerdì 10 aprile, è stato rinviato a venerdì 2 ottobre. I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data; per eventuali rimborsi è possibile contattare l’indirizzo email video@aristonsanremo.com .

biglietti sono disponibili online su www.aristonsanremo.com, su www.ticketone.it e presso la biglietteria del Teatro Ariston.

Con una programmazione ampia e diversificata, il mese di aprile si conferma uno dei momenti più significativi della stagione dell’Ariston, capace di offrire al pubblico locale e ai visitatori una proposta culturale di forte richiamo, tra intrattenimento, arte e grandi nomi della scena italiana.

