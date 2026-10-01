Sanremo, DeVinum torna a Villa Ormond: due giorni dedicati al vino italiano (Foto)

Sabato 3 e domenica 4 ottobre torna DeVinum, l'evento enogastronomico organizzato da FRERES SRL, nelle persone di Alessandro Salerno e Jared Maceri, nella cornice di Villa Ormond a Sanremo. La terza edizione è dedicata interamente al vino italiano.

Dopo il successo delle prime due edizioni, DeVinum si conferma un appuntamento atteso: la seconda edizione, lo scorso aprile, ha registrato circa 1.500 presenze, con visitatori arrivati da Liguria, Piemonte, Lombardia e Costa Azzurra.

"È importante che Sanremo viva di manifestazioni e in questo non è seconda a nessuno - afferma il sindaco Alessandro Mager - Nelle due edizioni precedenti ho potuto constatare il successo della stessa, in una location d'eccellenza. Quest'anno si torna all'Italia, con la presentazione di vini italiani, legati strettamente alla cultura della ristorazione".

Per gli organizzatori interviene Alessandro Salerno: "Un anno fa abbiamo fondato un'associazione legata alla manifestazione di eventi, di cui De Vinum è forse la più importante. Non è la solita degustazione, è anche una cerimonia. Si terrà sabato 3 e domenica 4, con una scelta accurata di vini, suddivisi per località. La degustazione sarà possibile tramite acquisto di gettoni, sia online che in loco; tramite i gettoni sarà possibile anche acquistare da mangiare. Durante l'intero evento sarà presente anche accompagnamento musicale".

Gli sponsor

Main sponsor dell'evento è Eurodrink, insieme a Chocolat e Caffè, che si occuperà della proposta dolce. DeVinum è sostenuto anche da una rete di partner:

Mir Edilizia

Barbarasa – Italian Premium Gin, per l'angolo drink e mixology

CNA di Imperia

Master Sanremo, che ha fornito i bicchieri

Floralba, erboristeria locale

J. Maceri, consulente finanziario

Hotel Calipso e Hotel Posta di Ventimiglia

Il programma

Il funzionamento è semplice: all'ingresso si acquistano i gettoni, da utilizzare come si preferisce tra circa 120 etichette di vino italiano, birre, cocktail e le specialità dei ristoratori del territorio, come #Pinsa e la Boutique dei Sapori. I vini sono serviti e raccontati dai sommelier AIS della sezione di Imperia.

Nelle diverse sale della villa le etichette sono suddivise in quattro macro regioni: Nord-Est, Nord-Ovest, Centro, Sud e Isole. In entrambe le giornate la musica è affidata al DJ set di Drop Out.

Sabato 3 ottobre: la giornata più festosa, all'insegna della musica e della convivialità.

Domenica 4 ottobre: la giornata più culturale. Alle 18 si tiene una sfilata al termine della quale verrà eletta Miss DeVinum; alle 20 la masterclass "Barolo di Serralunga", condotta da Augusto Manfredi (AIS).

Biglietti e gettoni

L'ingresso comprende il calice e la sacchetta porta bicchiere.

Online (promo): ingresso + 3 gettoni a 24€, ingresso + 5 gettoni a 34€.

In loco: ingresso a 15€ con 1 gettone incluso. Gettoni aggiuntivi: 1 a 7€, 3 a 20€, 10 a 60€.

Masterclass: 80€ online, 100€ in loco.

Anche per le famiglie

DeVinum è una festa aperta a tutti: i bambini entrano gratis e, mentre i grandi degustano, possono gustare le proposte dei ristoratori e i dolci di Chocolat e Caffè.

Date, orari e come arrivare

Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026, dalle 17 alle 24 in entrambi i giorni. Villa Ormond si trova in Corso Felice Cavallotti 113, a Sanremo, a breve distanza dalla stazione ferroviaria.

Per chi arriva in auto sono disponibili il parcheggio Sud-Est e il parcheggio di Portosole (a pagamento).