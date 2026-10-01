PALOMAR 2026: alla Pigna arriva la rassegna dedicata al mistero, al giallo e all’horror per ragazzi (Foto e video)

"Ci sono luoghi in cui i libri si leggono. E poi ci sono luoghi in cui, per qualche giorno, sembra possibile entrarci dentro".

È da questa idea che nasce PALOMAR 2026, la rassegna dedicata alla narrativa gialla, mystery e horror per bambini e ragazzi, a cura delle associazioni Talea e Pigna Mon Amour e sostenuta dall'assessorato alla cultura guidato da Enza Dedali.

La rassegna si svolgerà giovedì 8 e venerdì 9 ottobre nella cornice della Pigna, trasformando il quartiere storico in uno spazio ricco di storie, arte, mistero e immaginazione.

“PALOMAR – dichiara l’assessore Dedali - sa coniugare la promozione della lettura con la valorizzazione di uno dei luoghi identitari più affascinanti della nostra città, la Pigna. Trasformare il quartiere storico in un laboratorio diffuso significa offrire alle scuole e ai giovani un’esperienza culturale viva, partecipata e capace di unire l’immaginazione alla scoperta del territorio”.

PALOMAR nasce con l’obiettivo di avvicinare bambini e ragazzi alla lettura attraverso un’esperienza attiva e partecipativa. Non soltanto presentazioni di libri, dunque, ma incontri con autori e illustratori, laboratori creativi, spettacoli, percorsi artistici e narrativi e attività immersive dedicate al mistero, al fantastico e all’horror per ragazzi.

Le attività saranno organizzate anche attraverso momenti di rotazione, permettendo così alle classi di vivere esperienze differenti nel corso della stessa giornata.

Al centro del progetto si pone il rapporto con le scuole. La lettura diventa occasione per lavorare insieme sulla comprensione del testo, sulla scrittura creativa, sull’educazione all’immagine e alle emozioni, sulla collaborazione e sulle capacità narrative ed espressive. Attraverso il mistero e il fantastico, bambini e ragazzi potranno confrontarsi anche con paure, curiosità e immaginazione, trasformandole in materia narrativa e creativa.

Il programma propone libri e autori rivolti a fasce d’età diverse, dalla scuola primaria fino alla secondaria di secondo grado.

Tra i titoli protagonisti delle giornate, figurano “Nel bosco spaventevole” di Rosalba Troiano e Mihaela Paraschivu, “Villa Ombrosa” di Paola Barbato, “Il mistero della collana scomparsa” di Mariapaola Pesce e “I fantasmi di Clara” di Ilaria Palmosi.

Per i lettori più grandi il programma prosegue con “La premiata officina” di Altea Villa, “La porta Viola” di Paola Barbato, “Indizi per posta” di Mariapaola Pesce, “Il museo dei vampiri. Miti, leggende e curiosità del folklore della notte” e “Manuale di magia oscura per giovani spose” di Sara Simoni.

Non solo libri: la Pigna diventa un grande laboratorio del mistero. Accanto agli incontri saranno proposti numerosi laboratori e attività: dal riciclo creativo, con la costruzione di maschere e personaggi misteriosi, alla realizzazione di mini libri artigianali, fino al laboratorio artistico collettivo con un writer e al “Mangiapaure”, un’opera condivisa nella quale i bambini potranno lasciare disegni, parole e messaggi dedicati alle proprie paure.

Per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni arriverà anche “Stephen King e i clown che fanno paura”, un gioco investigativo immersivo in cui i partecipanti, divisi in squadre, saranno chiamati ad interrogare personaggi, raccogliere indizi e risolvere un mistero.

In programma, inoltre, un laboratorio dedicato alla letterpress tra caratteri mobili, carta e stampa artigianale.

Un ruolo importante sarà riservato anche all’illustrazione, con una mostra artistica immersiva e interattiva.

PALOMAR coinvolgerà le scuole anche attraverso due contest collettivi: “Classi in Mistero” e “Arte in Mistero”.

Le classi potranno realizzare racconti, libri illustrati, fumetti corali, tavole, collage, diorami, installazioni e altri elaborati ispirati al mistero, al giallo e al fantastico. Il progetto nasce con l’intento di valorizzare il lavoro di gruppo e la collaborazione: non una competizione individuale ma un percorso in cui ogni classe possa costruire e raccontare la propria storia.

Le opere saranno poi protagoniste di una mostra diffusa nella Pigna, trasformando il quartiere in una galleria narrativa e artistica a cielo aperto. Ogni classe avrà un proprio spazio e riceverà un attestato di partecipazione.

PALOMAR vuole così costruire una rete tra scuole, territorio, librerie, autori, illustratori, associazioni culturali e famiglie, nella convinzione che i libri possano creare comunità, far nascere domande e accendere l’immaginazione e coraggio.

La consegna degli elaborati dei contest è fissata al 25 marzo 2027, mentre la premiazione si terrà il 16 aprile 2027 in piazza Nota.

Una delle autrici più conosciute e amate del panorama italiano, Paola Barbato, arriva a Sanremo per un incontro speciale con il pubblico. Scrittrice e sceneggiatrice, ha legato per quasi trent’anni il proprio nome anche all’universo di Dylan Dog, per il quale ha firmato numerose storie, affiancando all’attività nel fumetto una lunga carriera nella narrativa, oltre a esperienze di scrittura per televisione, cinema e teatro.

Giovedì 8 ottobre, alle 17, nello Spazio 10.11 di piazza Cassini, Paola Barbato sarà protagonista di un evento collaterale di Palomar, dedicato all’incontro con i lettori e al suo romanzo “La torre d’avorio”.

Un appuntamento gratuito che porterà a Sanremo una voce capace di muoversi tra thriller, noir, horror e fumetto, costruendo nel corso degli anni un rapporto fortissimo con un pubblico molto ampio. Il suo esordio nel mondo di Dylan Dog risale alla fine degli anni Novanta; successivamente Barbato ha pubblicato romanzi per diversi importanti editori italiani e ha lavorato anche per altri linguaggi narrativi.

L’evento è realizzato nell’ambito di Palomar a cura di Talea, Pigna Mon Amour, Comune di Sanremo assessorato alla Cultura, in collaborazione con Libreria BookClub e Podcast e Libreria Garibaldi Sanremo.

Ingresso gratuito. Per info palomar.rassegnasanremo@gmail.com.