In libreria “L’Araldica mistica del Redentore”, nuova opera storico-letteraria di Faris La Cola

È disponibile nelle librerie fisiche e sulle piattaforme online il nuovo lavoro di ricerca storico-letteraria intitolato "L’Araldica mistica del Redentore", pubblicato dalla casa editrice matuziana "Lo Studiolo". L'opera reca la firma dello studioso sanremese Faris La Cola (noto anche con lo pseudonimo letterario di Freddy Colt) ed è frutto di un lungo percorso d'indagine condotto sulle fonti edite e inedite del grande ricercatore e simbolista francese Louis Charbonneau-Lassay.

Il saggio si configura come un'antologia a carattere araldico e devozionale focalizzata sulla complessa rappresentazione simbolica del divino. Tra le tematiche approfondite dal testo figurano l'emblematica del Sacro Cuore, la storia e la geometria delle croci di Gerusalemme, i marchi e le marche tipografiche adottati dai primi stampatori d'Oltralpe, unitamente all'analisi del bestiario araldico riconducibile all'iconografia di Cristo.

Faris La Cola, già autore di un "Trattato della scienza araldica" pubblicato per l'editore romano Bastogi, ha curato la selezione e la traduzione dei testi originali in lingua francese, corredando l'opera con un saggio introduttivo di contestualizzazione storico-critica. Il volume ha raccolto l'apprezzamento del noto medievista Franco Cardini, autore della postfazione, che ha sottolineato il valore scientifico dell'operazione e il merito del curatore nel sintetizzare il pensiero dell'iconologo Charbonneau-Lassay.

L'opera costituisce il tredicesimo titolo della collana editoriale "Grani di Senape". Il volume, composto da 150 pagine e proposto al prezzo di 18 euro, comprende un ricco apparato illustrativo composto da incisioni xilografiche d'epoca realizzate dallo stesso Charbonneau-Lassay. Nei prossimi mesi il saggio sarà al centro di un ciclo di presentazioni pubbliche in programma nelle città di Sanremo e Firenze.