Uomini ed eroi, a Sanremo un incontro sulla figura di Giuseppe Aonzo, Medaglia d’Oro al Valor Militare

Un incontro dedicato alla memoria, alla storia della Marina italiana e alla figura di un ufficiale ligure protagonista di una delle più celebri azioni della Prima guerra mondiale. Si svolgerà lunedì 5 ottobre, alle 16.30, al Grand Hotel Des Anglais di Sanremo, l'iniziativa "Uomini ed eroi – Guardia Marina Giuseppe Aonzo MOVM", promossa dal Dipartimento Difesa regionale Liguria e dal Dipartimento Difesa provinciale di Fratelli d'Italia. L'appuntamento nasce con l'obiettivo di approfondire la storia italiana attraverso le vicende di uomini che, con il proprio servizio e il proprio coraggio, hanno contribuito alla storia delle Forze Armate e della Nazione. Al centro dell'incontro ci sarà Giuseppe Aonzo, nato a Savona nel 1887, ufficiale della Marina e protagonista, insieme a Luigi Rizzo, dell'impresa di Premuda del 10 giugno 1918, una delle pagine più note della storia della Marina italiana.

Aonzo era al comando del MAS 21 quando partecipò all'azione che portò all'affondamento della corazzata austro-ungarica Szent István. L'operazione di Premuda rappresentò un episodio di particolare rilievo nel corso della Prima guerra mondiale e valse ad Aonzo il riconoscimento della Medaglia d'Oro al Valor Militare. La sua vicenda sarà quindi al centro di un momento di approfondimento che vuole unire la ricostruzione storica alla conoscenza della dimensione personale dell'ufficiale. A raccontare questa importante pagina sarà Giuseppe Grillo Aonzo, nipote di Giuseppe Aonzo, che porterà la propria testimonianza familiare, offrendo ai partecipanti l'opportunità di conoscere non soltanto la vicenda militare del nonno, ma anche il suo percorso umano e personale. Una prospettiva che consentirà di collegare gli eventi della storia nazionale alla memoria tramandata all'interno della famiglia.

L'iniziativa è stata organizzata con la volontà di proporre sul territorio momenti di conoscenza e approfondimento dedicati alla storia nazionale e alla cultura della Difesa, con particolare attenzione alle figure che hanno rappresentato valori di servizio, responsabilità, coraggio e dedizione al Paese. Un appuntamento aperto alla cittadinanza e alle realtà associative del territorio, oltre che agli iscritti e ai simpatizzanti. "Riteniamo importante – sottolineano Fabio Canesi, responsabile regionale del Dipartimento Difesa di Fratelli d'Italia, e Stefano Bottero, responsabile provinciale dello stesso Dipartimento –, creare occasioni nelle quali la storia possa essere conosciuta e approfondita direttamente attraverso le testimonianze di chi ne custodisce la memoria".

"La figura di Giuseppe Aonzo rappresenta una pagina significativa della storia della Marina italiana – aggiungono Canesi e Bottero –, e vogliamo offrire alla cittadinanza l'opportunità di conoscerla attraverso la voce di suo nipote". L'incontro sarà quindi anche un'occasione per riportare l'attenzione su una figura legata alla storia della Liguria e della Marina, attraverso il racconto di chi ne conserva direttamente la memoria familiare.

L'appuntamento è fissato per lunedì 5 ottobre alle 16.30 al Grand Hotel Des Anglais di Sanremo. L'iniziativa è organizzata dal Dipartimento Difesa regionale Liguria di Fratelli d'Italia e dal Dipartimento Difesa provinciale di Fratelli d'Italia ed è aperta alla partecipazione dei cittadini, degli iscritti, dei simpatizzanti e delle associazioni del territorio.