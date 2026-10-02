Sanremo, “Ulivi sotto occupazione”: incontro con Turaya Tulsi alla Città Invisibile

Nell’ambito della 21ª edizione di “Ottobre di Pace”, domenica 4 ottobre alle ore 17.30, all’Associazione Culturale “La Città Invisibile” di via Pietro Agosti 21, si terrà l’incontro “Ulivi sotto occupazione”.

Protagonista dell’appuntamento sarà Turaya Tulsi, operatrice umanitaria internazionale specializzata in interventi di “presenza protettiva” in Cisgiordania.

Durante l’incontro, Turaya Tulsi racconterà la quotidianità della vita palestinese durante la violenta occupazione e la pulizia in corso in Cisgiordania. L’operatrice umanitaria spiegherà inoltre le modalità di partecipazione attiva e non violenta alla resistenza palestinese attraverso la campagna “Faz3a”, nata con l’obiettivo di proteggere concretamente i civili palestinesi dalla violenza e dalle aggressioni israeliane, rafforzando sul campo la presenza di interposizione internazionale, civile e non violenta.

In Italia, la campagna è sostenuta da Assopace Palestina.

A moderare l’incontro sarà Vittorio Toesca, consigliere comunale a Sanremo.

Al termine dell’appuntamento è previsto un aperitivo vegetale e solidale a cura di Mary_hOMexperience.