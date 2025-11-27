A Sanremo torna dopo cinque anni il Cimento Invernale: il tradizionale tuffo di Capodanno ai bagni Nettuno

Dopo cinque anni di assenza (con qualche tuffo informale organizzato dalla Canottieri) torna a Sanremo il ‘Cimento invernale’, ovvero il bagno fuori stagione nel primo giorno dell’anno. L’ultimo si era svolto nel 2020, a pochi giorni dall’avvento del periodaccio Covid che, con i tanti problemi che ha portato anche negli anni successivi, ha fatto passare la voglia (almeno nella città dei fiori) tra i tanti ‘coraggiosi’ del tuffo invernale.

E’ stato proprio il comune a prendersi carico dell’organizzazione ed è proprio l’assessore al turismo, Alessandro Sindoni, che si occuperà di gestire il tutto, ovviamente con l’ufficio di palazzo Bellevue che lavora alle manifestazioni. La sede sarà quella dei bagni ‘Nettuno’, sul lungomare Vittorio Emanuele, e ovviamente nella tarda mattinata di Capodanno.

La tradizione vuole l’arrivo delle imbarcazioni della Canottieri e, anche quest’anno sarà così, con gli atleti del sodalizio matuziano che partiranno dalla propria sede, per arrivare ai ‘Nettuno’ e unirsi alla festa. Come sempre ci sarà musica ed animazione con il brindisi di inizio anno ed una fetta di panettone per tutti.

Il ‘Cimento Invernale’, storicamente intitolato ad Aristide Vacchino, ha visto la sua nascita nel 1973 ed è andato avanti per 47 anni. Poi lo stop e, finalmente ora il suo ritorno. Da evidenziare che il comune di Ospedaletti ha spostato il suo cimento al 2 gennaio, per evitare la concomitanza con Sanremo.

Soddisfatto l’assessore al turismo, Alessandro Sindoni: “Innanzi tutto ringrazio il comune di Ospedaletti per quella che si conferma una buona collaborazione con noi. Siamo veramente contenti di tornare a fare il bagno di Capodanno tutti insieme. Io spero di esserci ma, visto che la sera del 31 sarò in giro per la città in modo da lavorare agli appuntamenti da noi organizzati, magari manderò il sindaco che si tufferà volentieri”.

(Nelle foto l'ultimo 'cimento' del 2020)