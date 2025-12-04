Sanremo: incontro pubblico per la Giornata dei Diritti delle Persone con Disabilità

La Cooperativa Sociale Jobel, in collaborazione con il Comune di Sanremo, promuove un incontro pubblico in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, con l’obiettivo di favorire una riflessione condivisa sui temi dell’inclusione, della tutela dei diritti e della partecipazione attiva alla vita della comunità.

L’appuntamento è fissato per venerdì 5 dicembre presso il Palazzo Bellevue, nella Sala degli Specchi. L’iniziativa rappresenta un importante momento di confronto tra istituzioni, operatori del settore, cittadini e testimonianze dirette, confermando l’impegno dell’amministrazione comunale e degli Enti del Terzo Settore nel sostenere politiche sociali orientate alla valorizzazione delle persone con disabilità e al potenziamento delle buone prassi già presenti sul territorio.

Il programma dei lavori prevede:

13.30 – 14.00 Saluti istituzionali

14.00 – 14.30 Interventi

14.30 – 15.00 Testimonianze

15.00 – 15.30 Proposte future

L’evento, gratuito e aperto alla cittadinanza, si inserisce nel quadro delle iniziative promosse a livello internazionale per sensibilizzare l’opinione pubblica e rafforzare l’impegno delle istituzioni sui principi dell’uguaglianza, dell’accessibilità e dell’inclusione sociale.