Vallecrosia, iniziativa solidale a favore dell'associazione Oasi Angeli di Pace (Foto)

Un'iniziativa solidale a favore dell'associazione Oasi Angeli di Pace ETS ha preso il via questa mattina nella farmacia Goso a Vallecrosia.

Un service voluto da Patrizia Bottiglieri, dama ai meriti dei Savoia e volontaria della Croce Verde Intemelia, in collaborazione con la farmacia Goso per aiutare i più bisognosi. Durante la giornata odierna si potrà, infatti, trovare un banchetto, allestito all'interno della farmacia, dove sarà possibile acquistare materiale per il primo soccorso.

Ha aderito all'iniziativa anche il sindaco Fabio Perri. "Un sentito ringraziamento va al farmacista Alessandro Goso, che è sempre disponibile ad ospitare questo tipo di iniziative, e a Patrizia Bottiglieri che sempre propone e porta avanti iniziative per aiutare le persone più bisognose" - dice il sindaco Fabio Perri - "Come sindaco, e soprattutto come cittadino di Vallecrosia, sono particolarmente sensibile a questo tipo di iniziative e così ho voluto partecipare con un piccolo contributo. Invito tutti i cittadini a fare un salto alla farmacia Goso per dare, ognuno nelle sue possibilità, un contributo per l'associazione fondata dal nostro parroco di San Rocco, don Rito, molto attivo e attento ai bisogni delle persone meno fortunate".

L’associazione Oasi Angeli di Pace ETS è un'organizzazione di volontariato di cooperazione internazionale nata a Sanremo nel 2008 nella parrocchia Santa Maria degli Angeli per far conoscere la tragedia della cocaina in Italia e in Europa e sostenere in Colombia i progetti della “Fundaciòn Oasis de Amor y Paz Ong”, la quale si occupa di recuperare i minori sfruttati nelle piantagioni di coca o arruolati nei gruppi armati illegali come bambini soldato. La sua missione è prevenire in Italia il consumo delle droghe ed essere un faro nella vita degli adolescenti e delle loro famiglie facendo conoscere la tragedia della cocaina dalla produzione al consumo.