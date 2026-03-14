Aurelia Bis, i proprietari dei terreni di Cava Cangiotti chiedono chiarimenti: “Nessuna comunicazione sullo svincolo”

Si apre un nuovo capitolo nella discussione sul futuro tracciato dell’Aurelia Bis a ponente di Sanremo. Dopo l’articolo pubblicato lo scorso 4 marzo sul progetto di completamento della nuova arteria, arriva infatti una richiesta formale di precisazione da parte dell’azienda agricola Sanremo Piante di Domenico Scognamiglio, proprietaria dei terreni dell’area indicata come Cava Cangiotti, zona individuata come possibile punto di uscita della nuova infrastruttura. Attraverso il proprio legale, l’azienda ha evidenziato la mancanza, ad oggi, di comunicazioni ufficiali riguardo all’utilizzo dei terreni per la realizzazione dello svincolo.

Nella lettera si legge infatti che la richiesta viene avanzata «al fine di chiedere di voler precisare che tale area è della suddetta Azienda Agricola», sottolineando inoltre che la società non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione ufficiale in merito a eventuali progetti riguardanti l’utilizzo dei terreni per l’opera infrastrutturale. Il legale di Sanremo Piante evidenzia anche un elemento che ha suscitato sorpresa tra i proprietari: «Sorprende che, nonostante l’importanza della suddetta area per l’attività svolta dalla mia Assistita, quest’ultima abbia appreso tale notizia tramite il suddetto articolo». Per questo motivo viene chiesto formalmente che la precisazione venga pubblicata, con la richiesta di un riscontro tempestivo: «Vi chiedo, pertanto, di procedere cortesemente alla pubblicazione della suddetta precisazione, fornendomene urgente cenno di conferma».

La vicenda si inserisce nel più ampio percorso amministrativo del completamento dell’Aurelia Bis verso ponente, infrastruttura considerata strategica per alleggerire il traffico cittadino e migliorare i collegamenti della zona. Proprio nell’ambito del progetto, nei giorni scorsi era stata indicata l’area di Cava Cangiotti come punto di uscita della nuova arteria. La richiesta di puntualizzazione dell’azienda agricola apre quindi un ulteriore elemento nel dibattito sull’opera, mettendo in evidenza il tema della proprietà dei terreni e delle comunicazioni ai soggetti interessati nelle fasi preliminari del progetto.