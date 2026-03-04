Aurelia Bis, via libera del Consiglio Superiore: tolte le uscite impattanti, ora Sanremo guarda ai finanziamenti

"Una giornata “veramente, veramente importante” per l’amministrazione comunale di Sanremo. La conferma arriva all’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella, che ha commentato l’esito della riunione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sul proseguimento dell’Aurelia Bis. Il Consiglio Superiore ha espresso parere favorevole, accompagnato da raccomandazioni e prescrizioni, recependo le richieste avanzate dal Comune negli ultimi mesi, anche durante l’incontro al MIT a Roma con il viceministro Edoardo Rixi. Al centro del confronto, la necessità di tutelare un territorio fragile dal punto di vista paesaggistico, riducendo al minimo l’impatto ambientale dell’opera.

Prosegue l’iter per il completamento dell’Aurelia Bis in direzione ponente, un’opera considerata strategica per la viabilità e lo sviluppo del territorio. Questa mattina si è svolto un incontro in modalità online tra il Comune di Sanremo e il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, riunito a Roma in seduta plenaria. In collegamento hanno partecipato il sindaco Alessandro Mager, l’assessore all’urbanistica Massimo Donzella, il dirigente del settore lavori pubblici Giambattista Miceli e il Funzionario Delegato del settore imprese e territorio Gianni Brancatisano. La riunione ha rappresentato un aggiornamento rispetto a quella tenutasi a inizio 2025, durante la quale erano state presentate ad Anas alcune prescrizioni sulla progettazione del nuovo tratto. Nel corso dell’incontro odierno è stato evidenziato come la maggior parte delle osservazioni sia stata recepita, con migliorie tecniche, strutturali, ambientali e viabilistiche.

Il tracciato è stato inoltre alleggerito, come richiesto dall’Amministrazione comunale, con l’eliminazione degli svincoli intermedi di via Padre Semeria e Foce Centro. Una scelta dettata dalle esigenze del territorio e finalizzata a ridurre l’impatto ambientale, a tutela del paesaggio. La richiesta era stata avanzata nel corso di un incontro svoltosi a Roma lo scorso mese di luglio. Durante la seduta odierna sono state infine presentate alcune nuove prescrizioni e raccomandazioni, che dovranno essere soddisfatte prima del passaggio alla fase successiva dell’iter.

“L’incontro di oggi ha rappresentato un importante passo in avanti per un’opera considerata strategica per il nostro territorio” dichiarano il sindaco Alessandro Mager e l’assessore Massimo Donzella. “Determinante è stato il lavoro svolto dai tecnici dell’Anas, che hanno recepito le prescrizioni presentate e apportato le migliorie richieste, comprese le modifiche condivise durante l’incontro organizzato, grazie all’interessamento del viceministro Edoardo Rixi, nel mese di luglio a Roma. Questa unità di intenti ci consente oggi di guardare con fiducia al raggiungimento del risultato finale per un’opera fondamentale per lo sviluppo del territorio”.

«Il nostro è un territorio che deve essere particolarmente conservato», ha spiegato Donzella, sottolineando come siano state eliminate le uscite di San Lorenzo e di via Padre Semeria, giudicate troppo impattanti per la presenza di svincoli, movimenti terra e un viadotto previsto in un’area sensibile. La funzione dell’Aurelia Bis, ribadisce l’assessore, è quella di bypassare la città, alleggerendo il traffico urbano e offrendo un’alternativa a un sistema autostradale ligure spesso congestionato. In quest’ottica, l’uscita sarà quella di Cava Cangiotti, con collegamenti successivi alla viabilità locale. «È una strada sovracomunale: deve portare via il traffico da Sanremo», ha rimarcato Donzella. Il via libera del Consiglio Superiore consente ora di avanzare verso la conferenza dei servizi, con un ulteriore vantaggio: la riduzione dei costi complessivi rispetto alle ipotesi precedenti. Un passaggio decisivo anche per chiedere e ottenere i finanziamenti ministeriali necessari al completamento dell’opera.

Sulle tempistiche, i lavori sono stimati in 1.500 giorni, poco meno di cinque anni. L’avvio, però, resta legato allo stanziamento delle risorse: «Quando l’opera sarà finanziata, tutto diventerà più concreto anche per valutare l’inizio dei cantieri», ha chiarito l’assessore. In sede di conferenza dei servizi, il Comune tornerà inoltre a insistere sullo svincolo di San Martino, già richiesto a Roma anche alla luce dei risparmi di spesa: un nodo ritenuto strategico per la viabilità cittadina. L'assessore Donzella ha sottolineato la collaborazione istituzionale con il Ministero: "Una comunità di intenti che l’amministrazione intende valorizzare per accelerare l’iter. L’Aurelia Bis resta una priorità infrastrutturale per Sanremo e per l’intero Ponente ligure: ora la palla passa ai finanziamenti e ai prossimi passaggi amministrativi. Voglio ringraziare il vice Ministro Rixi, che sta collaborando stupendamente con il nostro comune".