’assessore all’Agricoltura di Regione Liguria Alessandro Piana ha partecipato questa mattina a Roma alla riunione della Commissione delle Politiche Agricole. Presenti il Ministro del MASAF Francesco Lollobrigida e gli assessori regionali all’Agricoltura.
“Ringrazio il Ministro Lollobrigida con il quale abbiamo avuto un utile confronto su temi centrali per il futuro del nostro sistema agricolo e della pesca - ha detto Piana – affrontando dossier strategici, a partire dalla governance della prossima Politica Agricola Comune, uno strumento fondamentale per garantire stabilità, competitività e sviluppo alle nostre imprese agricole”.
Particolare attenzione è stata dedicata anche al comparto ittico, oggi fortemente penalizzato dall’aumento dei costi del carburante. “Si è condivisa la necessità di interventi urgenti e mirati – sottolinea l’assessore – che saranno al centro del prossimo Tavolo blu con le associazioni di settore, già programmato per il 1° aprile e un primo segnale concreto è già arrivato con il recente decreto legge carburanti, che prevede un credito d’imposta del 20% per contenere l’impatto dei rincari sul costo del carburante, indispensabile per l’attività delle imbarcazioni. Desidero ringraziare il Ministro Matteo Salvini, il Ministro Giancarlo Giorgetti e il Viceministro Edoardo Rixi per l’attenzione dimostrata verso un settore strategico come quello della pesca – conclude Piana –. È fondamentale continuare a lavorare in sinergia tra Governo e Regioni per dare risposte efficaci e tempestive alle esigenze dei nostri territori”.
In Breve
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Politica | 26 marzo 2026, 13:10
Agricoltura e pesca, Piana alla Commissione Politiche Agricole: “Confronto costruttivo con il Ministro Lollobrigida su temi strategici per il settore”
L’assessore ligure: “Urgenti interventi per il comparto ittico e governance della nuova PAC. Fondamentale la sinergia tra Governo e Regioni”
’assessore all’Agricoltura di Regione Liguria Alessandro Piana ha partecipato questa mattina a Roma alla riunione della Commissione delle Politiche Agricole. Presenti il Ministro del MASAF Francesco Lollobrigida e gli assessori regionali all’Agricoltura.