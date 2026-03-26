Ventimiglia, la Commissione di collaudo certifica il completamento tecnico del porto: verso la seduta conclusiva nei prossimi mesi

Nella giornata di ieri il Sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, alla presenza dell’Assessore Adriano Catalano e del Consigliere delegato Gianni Ascheri, ha presieduto la seduta della Commissione di collaudo del porto, svoltasi presso gli uffici di Cala del Forte. Alla riunione hanno preso parte i commissari regionali, ing. Croce e ing. Venturino, insieme al dirigente e agli uffici comunali competenti. Sono inoltre intervenuti il Direttore Marco Cornacchia e l’avvocato Paoletti, in rappresentanza del concessionario Cala del Forte. Nel corso della seduta, la Commissione ha preso atto dei significativi progressi compiuti nell’ultimo biennio sotto il profilo edilizio e amministrativo, rilevando come l’opera portuale possa oggi dirsi completata nei lavori e conforme sotto il profilo tecnico. È stata altresì programmata, nei prossimi mesi, la seduta conclusiva per il collaudo amministrativo finale. In tale prospettiva, gli uffici comunali, regionali e del concessionario proseguiranno nella piena collaborazione per giungere all’atto conclusivo di un percorso lungo e complesso, che ha dotato Ventimiglia di un’infrastruttura portuale di rilevanza e attrattività internazionale.

“Regione Liguria lavora costantemente al fianco dei Comuni per lo sviluppo e la crescita del territorio – dichiara l’Assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola. A Ventimiglia, proprio grazie a questo operato sinergico, siamo ormai giunti alla conclusione dell’iter che porterà al collaudo finale per un porto che ha rilevanza internazionale e sta garantendo uno slancio senza precedenti alla città di confine e non solo. La nostra amministrazione punta da anni sulla blue economy e questo porto ne rappresenta un esempio concreto. Siamo a disposizione delle amministrazioni locali per cooperare con efficacia e nei tempi più celeri possibili. Ogni progetto, dal più piccolo al più grande, passa da un’attenta e strategica pianificazione urbanistica che, anche in questo caso, abbiamo portato avanti con grande applicazione”.

“È stato per me è un grande onore presiedere questa Commissione, anche per il valore del contesto in cui si inserisce – dichiara il Sindaco, On. Flavio Di Muro. Il porto si è rivelato una scommessa vincente e oggi si colloca all’interno di una più ampia programmazione di interventi pubblici e privati volti alla riqualificazione di Marina San Giuseppe, del centro storico e dell’intera città. Non sarò ricordato come il Sindaco che ha avviato quest’opera, ma mi auguro di essere ricordato come colui che la porterà a compimento. Si tratta del risultato di un lavoro lungo, che ha richiesto anni di impegno da parte delle precedenti amministrazioni, degli uffici tecnici, del Principato di Monaco e della società Cala del Forte, con la quale abbiamo instaurato una proficua sinergia”.