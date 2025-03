A Santo Stefano al Mare ripartono le opere di urbanizzazione nella zona del Porto di Marina degli Aregai

La giunta comunale di Santo Stefano al Mare ha approvato un atto di indirizzo per il completamento delle opere di urbanizzazione nella zona L2 del Piano Particolareggiato del Porto di Marina degli Aregai. L'intervento, che comporterà anche la modifica di alcuni impegni previsti nella convenzione urbanistica del 1988, è stato definito in collaborazione con la società Marina degli Aregai S.r.l., soggetto attuatore del piano.

L’amministrazione comunale ha evidenziato come alcune opere previste oltre 35 anni fa non siano mai state realizzate. Tra queste, la costruzione di campi da tennis e di una piscina olimpionica da 50 metri, che avrebbero dovuto rappresentare parte delle dotazioni urbanistiche della zona, oltre a un'area verde attrezzata di circa 3.400 metri quadrati. Nel corso degli anni, il Comune ha già rinunciato all’utilizzo pubblico della piscina in cambio della realizzazione di un ulteriore tratto di passeggiata a mare di 260 metri, oggi fruibile come spazio pubblico. Tuttavia, altre opere previste nella convenzione urbanistica sono rimaste incompiute.

Per risolvere questa situazione, la società Marina degli Aregai Srl ha presentato un progetto di sistemazione e completamento del Lotto 4 del Piano Particolareggiato, ovvero l’area dove inizialmente erano previsti i campi da tennis, la piscina e l’area verde. Il progetto include nuove opere di urbanizzazione e la realizzazione di un’area verde attrezzata. Nel caso in cui le nuove superfici o dotazioni risultassero inferiori a quanto stabilito in passato, la società si è dichiarata disponibile a monetizzare la differenza oppure a individuare e cedere ulteriori aree a verde, anche in prossimità della pista ciclabile, previa approvazione dell’amministrazione comunale.

La giunta ha espresso un parere preliminare favorevole alla soluzione progettuale, specificando che l'approvazione definitiva sarà subordinata alla presentazione di un progetto esecutivo completo, corredato da documenti contabili che garantiscano il rispetto dell’interesse pubblico e degli impegni previsti nella convenzione originaria. Il Comune ha inoltre fissato una serie di scadenze per garantire l’effettiva realizzazione delle opere: il progetto esecutivo dovrà essere presentato entro il 15 maggio prossimo, i lavori dovranno iniziare entro sei mesi dall’approvazione definitiva della variante e concludersi entro 24 mesi dall’inizio degli interventi.

Questo nuovo passo avanti punta a completare finalmente le opere di urbanizzazione previste nella zona del Porto di Marina degli Aregai, garantendo nuovi spazi verdi e infrastrutture per la comunità, in un'area strategica del territorio comunale.