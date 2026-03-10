Pompeiana tra difficoltà e speranza: il sindaco Lanteri sul rischio finanziario legato al 'laghetto' e le esclusioni dai comuni montani

A Pompeiana le difficoltà non mancano e l’amministrazione comunale lo riconosce apertamente. Il sindaco Vincenzo Lanteri ha tracciato un quadro complesso della situazione del paese, tra problemi finanziari e decisioni istituzionali che pesano sul futuro della comunità, ma ha voluto anche sottolineare i segnali positivi che arrivano dal tessuto sociale e associativo. Tra le criticità citate dal primo cittadino c’è innanzitutto la vicenda della pratica del “laghetto” in zona San Bernardo, che potrebbe costringere il Comune a rifondere centinaia di migliaia di euro al Ministero delle Infrastrutture e del Made in Italy, a causa di errori professionali compiuti nella fase di collaudo del bacino artificiale.

A questo si aggiunge, secondo Lanteri, il recente e incomprensibile mancato inserimento di Pompeiana tra i nuovi Comuni Montani individuati dal decreto legge promosso dal ministro Roberto Calderoli, un’esclusione che priva il paese di opportunità e sostegni importanti. Il sindaco non nasconde la difficoltà del momento: Pompeiana si trova ad affrontare una fase molto delicata, che potrebbe accompagnare la comunità per diversi anni. «Pompeiana sta attraversando una fase estremamente difficile e si troverà a camminare su un filo molto sottile, per non dire sull’orlo del baratro del default», afferma. Accanto alle difficoltà, però, Lanteri evidenzia anche la forza della comunità, fatta di cittadini, associazioni e volontari che continuano a impegnarsi per il bene del paese. «La vera forza di Pompeiana è rappresentata dai tanti cittadini che hanno ancora la forza e l’energia di guardare al futuro», sottolinea.

Proprio in questo contesto il sindaco cita un episodio simbolico arrivato dal mondo dello sport. La ASD Petanque Pompeiana, guidata dal presidente Marco Biancheri e con l’assistenza tecnica di Fabrizio Bucci, ha ottenuto una netta vittoria per 7 a 2 in casa della squadra di Pontedassio nel Campionato Nazionale di Promozione. Un risultato sportivo che, secondo il primo cittadino, assume anche un valore simbolico per l’intera comunità. «Quando il buio è molto fitto anche una piccola luce rappresenta una speranza di salvezza», spiega. La vittoria della bocciofila diventa quindi un segnale di energia positiva in un momento difficile per il paese. «Anche Pompeiana sta giocando la sua partita per non soccombere e ogni risultato positivo è una iniezione di fiducia», aggiunge.

Il sindaco conclude con un ringraziamento a tutti coloro che continuano a impegnarsi per la comunità e con un messaggio di unità: «Noi puntiamo sempre a vincere e non ci accontentiamo di partecipare. Avanti tutta: l’unione fa la forza».