Sanremo, mercato immobiliare in crescita: prezzo medio a 2.919 €/m², +1,5% in un anno, boom del 9,3% in periferia nord

Il mercato immobiliare di Sanremo continua a mostrare segnali di crescita, con un aumento dell’1,5% rispetto a febbraio 2024 e una leggera variazione positiva su base mensile. Il prezzo medio al metro quadro nella città dei fiori si attesta a 2.919 euro, segnando un incremento dello 0,4% rispetto a gennaio 2025 e dello 0,3% rispetto a novembre 2024. L’andamento dei prezzi conferma un trend di ripresa dopo un periodo di stabilità, sebbene i valori restino ancora lontani dal massimo storico toccato a maggio 2012, quando il prezzo medio al metro quadro a Sanremo aveva raggiunto i 3.692 euro, con una flessione complessiva del 20,9% rispetto a quel picco.

Analizzando i vari quartieri della città, emergono differenze significative nell’andamento dei prezzi. Tra le zone in crescita spicca la Periferia Nord, che ha registrato un aumento del 9,3% su base mensile e del 7,4% rispetto a un anno fa, segnale di un interesse crescente per le aree più distanti dal centro. Anche il quartiere Borgo ha fatto segnare un rialzo notevole, con un incremento mensile dello 0,7% e una crescita annua del 5,5%. Sul fronte opposto, alcune zone hanno invece visto una diminuzione dei prezzi. Poggio-Bussana, ad esempio, ha subito un calo dello 0,5% nell’ultimo mese e del 7% su base annua, mentre il Centro Storico ha perso l’1,7% rispetto a gennaio, pur restando in crescita del 7,9% rispetto a febbraio 2024.

La zona più cara di Sanremo resta Centro-Marina, dove il prezzo medio al metro quadro è di 3.909 euro, nonostante una lieve flessione dell’1,5% rispetto al mese scorso. Foce-Capo Nero-Coldirodi si conferma tra le aree più richieste, con un valore medio di 3.417 euro/m², in aumento dell’1,3% su base mensile. Il confronto con i mesi precedenti evidenzia una leggera ripresa dei prezzi rispetto alla fine del 2024, quando a novembre il valore medio era sceso a 2.912 euro/m² prima di risalire gradualmente. Questa tendenza suggerisce che il mercato immobiliare sanremese stia attraversando una fase di consolidamento, con fluttuazioni contenute ma costanti.

Il dato annuale conferma un interesse crescente per il settore immobiliare nella città ligure, trainato sia dalla domanda locale che da un mercato turistico sempre vivace. Tuttavia, le differenze tra i vari quartieri dimostrano che la crescita non è uniforme. Con un trend positivo su base annua e una leggera ripresa mensile, il mercato delle compravendite immobiliari a Sanremo continua a offrire segnali di stabilità, pur rimanendo sensibile alle oscillazioni economiche e alla domanda di seconde case nella Riviera di Ponente.