Quando un gioco trova un nuovo cuore: il Rotary Club Sanremo dona sorrisi e valori all’Emporio Solidale

Ci sono oggetti che sembrano aver concluso il loro viaggio e invece attendono solo un nuovo cuore in cui continuare a vivere. Da questa idea semplice e profonda nasce il service del Rotary Club Sanremo, significativamente intitolato “Quando un gioco trova un nuovo cuore”, realizzato presso l’Emporio Solidale di Sanremo nei giorni che hanno preceduto il Natale. I soci del Rotary Club Sanremo hanno donato giochi appartenuti ai propri figli e nipoti, oggetti amati e custoditi nel tempo, carichi di ricordi. Non una donazione frettolosa, ma una scelta consapevole e fortemente educativa, capace di parlare di riuso, riciclo, solidarietà e trasmissione di valori, con particolare attenzione verso le famiglie che vivono situazioni di fragilità.

La Presidente del Rotary Club Sanremo, Stefania Sandra, ha sottolineato il significato profondo dell’iniziativa: «Questo service non è solo una donazione materiale, ma un messaggio. Ai nostri bambini abbiamo voluto insegnare che condividere significa riconoscere l’altro, che un gioco può continuare a regalare sorrisi anche quando non è più nostro. È un atto d’amore che educa e crea legami». All’Emporio Solidale, guidato con dedizione e umanità da Luca Bordonaro, i giochi hanno trovato nuove mani, nuovi sguardi e nuove storie da accompagnare. «Ogni dono che arriva qui porta con sé molto più di un oggetto – ha commentato Bordonaro – porta rispetto, dignità e la consapevolezza che la comunità non lascia indietro nessuno». Presente anche Maurizio Foglino, Assistente del Governatore, che ha voluto testimoniare personalmente il valore del service: «In questi giochi non c’è solo plastica o legno, c’è il tempo di un’infanzia, la cura di una famiglia, la scelta di pensare all’altro. Questo è il Rotary: servire con il cuore, creando ponti tra le persone».

Realizzato a ridosso del Natale, il service assume un significato ancora più intenso: non un gesto occasionale, ma un atto di responsabilità sociale e culturale, capace di seminare empatia, consapevolezza e speranza. Perché quando un gioco trova un nuovo cuore, non è solo un bambino a sorridere: è un’intera comunità che cresce.