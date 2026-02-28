Vallecrosia protagonista al Festival di Sanremo 2026 con le Industrie Musicali, Perri: "Eccellenza della nostra comunità"

Vallecrosia protagonista al Festival di Sanremo 2026 con le Industrie Musicali. Nella serata di ieri, venerdì 27 febbraio, batteristi, percussionisti e cantanti della città della famiglia sono, infatti, saliti sul palco dell'Ariston insieme agli artisti in gara.

"I nostri concittadini, batteristi, percussionisti e cantanti, sono stati presenti in una delle kermesse più importanti e seguite del panorama musicale italiano, offrendo una performance di grande valore artistico" - fa sapere l’Amministrazione comunale di Vallecrosia che esprime profondo orgoglio per la partecipazione delle Industrie Musicali a Sanremo 2026.

"In questa importante occasione, Alessio Benedetto, fondatore di Industrie Musicali, è stato presente insieme ai cofondatori di Industrie Musicali Alessio Senis e Andy Senis che insieme allo stesso Benedetto hanno creato e gestiscono la struttura. Vanessa Di Franco, alunna della docente Laura Serrecchia di Industrie Musicali, si è esibita come cantante insieme all’artista Sayf" - sottolinea l'Amministrazione Perri - "Sono stati, inoltre, protagonisti i percussionisti Simone Merlenghi, docente di batteria di Industrie Musicali, e gli allievi di Alessio Benedetto Simone Passafiume, Aurora Polizzi e Andrea Pallanca, che hanno accompagnato sul palco due grandi protagonisti della musica italiana come Raf e The Kolors. Un momento di grande valore artistico e simbolico per la città, che ha confermato ancora una volta la vitalità, la qualità e il talento che nascono e crescono sul territorio".

"Sono estremamente orgoglioso di aver visto Vallecrosia protagonista sul palco più prestigioso della musica italiana" - commenta il sindaco Fabio Perri - "Le Industrie Musicali rappresentano un’eccellenza della nostra comunità e la loro esibizione al Festival di Sanremo, insieme ad artisti di così alto livello, è stata motivo di grande emozione e soddisfazione per tutta la nostra città. Questo traguardo è il frutto di passione, impegno e talento e dimostra quanto Vallecrosia sia una vera fucina di cultura e arte."

"Esprimiamo le più sincere congratulazioni a tutti i musicisti coinvolti e ad Alessio Benedetto, socio fondatore delle Industrie Musicali, ringraziandoli per aver portato il nome della città di Vallecrosia su un palco di rilevanza nazionale e per aver regalato alla comunità un momento di straordinario orgoglio" - conclude l'Amministrazione comunale.