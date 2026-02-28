76° Festival di Sanremo, Ditonellapiaga e TonyPitony trionfano nella serata Cover

Con The Lady is a Tramp, Ditonellapiaga e TonyPitony trionfano nella serata delle cover. Un'interpretazione che ha convinto pubblico e critica, e che ha permesso al duo di aggiudicarsi il primo premio, consegnato dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci. Al secondo posto Sayf, accompagnato da Mario Biondi e Alex Britti con 'Hit The Road Jack'; terza Arisa che si è esibita con il coro del Teatro Regio di Parma in 'Quello che le donne non dicono'.

"Vorrei ringraziare Carolina Bubbico per l'arrangiamento" ha subito detto Ditonellapiaga, ricevendo la caravella realizzata in filigrana dai maestri artigiani di Campo Ligure. Commossa, Margherita Carducci (vero nome dell'artista) ha salutato e ringraziato le persone che hanno lavorato con lei e ha rivolto poi un pensiero anche a TonyPitony che la ha accompagnata.

LA CLASSIFICA

1 - Ditonellapiaga e TonyPitony - The Lady is a Tramp

2 - Sayf, Mario Biondi e Alex Britti - Hit The Road Jack

3 - Arisa e il coro del Teatro Regio di Parma - Quello che le donne non dicono

4 - Bambole di pezza e Cristina D'Avena - Occhi di gatto

5 - Tredici Pietro, Galeffi, Fudaska e Gianni Morandi - Vita

6 - Sal Da Vinci e Michele Zarrillo - Cinque Giorni

7 - Lda & Aka7even con Tullio De Piscopo - Andamento Lento

8 - Nayt e Joan Thiele - Mi sono innamorato di te

9 - Dargen D'Amico, Pupo e Fabrizio Bosso - Su di noi

10 - Luché e Gianluca Grignani - Falco a metà

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha poi consegnato il premio della serata delle Cover del Festival di Sanremo ai vincitori Ditonellapiaga e Tonipitony. "Il premio di quest'anno è realizzato in filigrana di Campo Ligure – ha detto il presidente – e raffigura una caravella con la croce di San Giorgio sulle vele spiegate, simbolo della tradizione ligure e del legame storico tra il Festival e il territorio regionale. Il fiore che porto all'occhiello - ha proseguito - è il ranuncolo Giannina, realizzato per l'Istituto Giannina Gaslini di Genova. È un fiore bianco e verde: bianco come i bambini e verde come la speranza dei bambini che entrano in ospedale e vogliono uscire sani. Il Gaslini sta facendo fundraising anche in questi giorni per le strade di Sanremo: stiamo costruendo il nuovo ospedale, il nuovo dipartimento che sarà un'eccellenza mondiale".

