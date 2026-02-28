Generali Italia al Festival di Sanremo: dal “balconcino” sul Teatro Ariston con Marco Oddone il racconto di un legame con il Paese (Video)

Da quattro anni Generali Italia accompagna il Festival di Sanremo con il suo iconico “balconcino” affacciato a pochi metri dal Teatro Ariston. Un luogo diventato simbolo della presenza del gruppo assicurativo nella manifestazione che più di ogni altra racconta l’italianità. Ne abbiamo parlato con Marco Oddone, chief marketing distribution di Generali Italia.

Un balconcino iconico per un evento iconico: «Un balconcino l’abbiamo sempre definito iconico per una manifestazione importante e Generali da quattro anni è qua», racconta Oddone. «Generali c’è da tanto tempo, ma da quattro anni è vicino al Festival di Sanremo e vicino alla Città dei Fiori».

Un luogo storico che diventa simbolo: «Questo per noi è un luogo storico perché è la sede di una delle nostre agenzie in questa città e quindi molto ben riconoscibile», spiega. «È diventato un posto iconico perché abbiamo voluto abbinare il nome di Generali a un evento che rappresenta l’Italia: il Festival di Sanremo».

Tra comunità e italianità: «Siamo a pochi metri dall’ingresso del Teatro Ariston con la nostra insegna ed è un modo per essere parte della vita della comunità italiana». Un momento che, secondo Oddone, «rappresenta passione, innovazione e sperimentazione, soprattutto per i tanti giovani che hanno ripreso a seguire la manifestazione».

I balconi d’Italia come simbolo di vicinanza: «Abbiamo centinaia di nostre agenzie con un balcone che si affaccia su piazze importanti d’Italia», sottolinea Oddone. «Durante il Festival partecipano simbolicamente addobbando il loro balcone come fosse il balconcino di Generali qui a Sanremo». Un modo, aggiunge, «per vivere le comunità in cui operiamo».

Protezione, responsabilità e valore: «Generali è vicina all’Italia anche con i suoi prodotti», afferma. «Lo facciamo con un forte senso di responsabilità: protezione della salute, della casa, delle imprese, soprattutto in un contesto segnato da eventi catastrofali».

Il ruolo degli agenti e dei consulenti: «È grazie alla competenza e alla passione dei nostri agenti e consulenti che possiamo essere davvero vicini alle persone nelle loro scelte di vita». Per Oddone, «affidarsi a mani esperte aiuta a vivere con più serenità e, in fondo, anche con più felicità».

Il tifo e il legame con la musica: Alla domanda sul Festival, Oddone sorride: «Faccio un po’ di tifo per Saldavinci e spero possa festeggiare un buon posizionamento». E sul connubio tra musica e assicurazioni conclude: «Fare assicurazione con il sorriso, la disponibilità e la gentilezza è un bel connubio, proprio come l’approccio alla musica. Ascoltare e farsi ascoltare: è così che vogliamo essere vicini alle persone».