Piazza Bresca cuore del Festival di Sanremo: tra sapori liguri, fan e incontri con le star (Foto)

Ritorna il Festival e piazza Bresca torna a essere punto di ristoro fondamentale per i cantanti in gara e in generale per gli addetti ai lavori: come da tradizione, ristoranti e locali della piazza diventano luoghi di ristoro privilegiati per cantanti in gara, conduttori e staff. Secondo i ristoratori della zona, molti volti noti dello spettacolo scelgono di dividersi tra piazza Bresca e piazza Sardi per i propri pasti, privilegiando un’alimentazione leggera ma senza rinunciare alle eccellenze del territorio. Tra i piatti più richiesti figurano il carciofo di Poggio, il gambero di Sanremo e la tradizionale sardenaira, spesso richiesta senza aglio per esigenze di palco. Insalate e cucina ligure restano comunque le opzioni più gettonate, a dimostrazione di un regime alimentare rigoroso necessario per affrontare i ritmi serrati della manifestazione. Un rituale che si rinnova quotidianamente per tutta la durata della kermesse.

Ma piazza Bresca non è soltanto gastronomia. È anche teatro spontaneo di incontri ravvicinati tra artisti e fan. Nei giorni del Festival si moltiplicano infatti i “meet and greet” improvvisati: tra gli ultimi protagonisti il giovane rapper bolognese Tredici Pietro, che all’ingresso della Gintoneria ha salutato i fan firmando autografi e concedendosi a numerosi selfie tra i passanti.

Grande entusiasmo anche per l’apparizione di J-Ax, in gara con il brano “Italia Starter Pack”. Il suo arrivo è stato preceduto da un flash mob di cheerleader che ha animato le vie del centro — da via Gaudio a via Nino Bixio — attirando curiosi e smartphone pronti a immortalare la scena. Ai più fortunati sono stati distribuiti gadget a tema, tra cui cappelli da cowboy con il titolo della canzone.

La piazza ospita inoltre diversi spazi promozionali legati agli artisti in gara, come quello dedicato a Levante, contribuendo a rafforzare il ruolo dell’area come centro nevralgico della vita festivaliera.

Un clima di entusiasmo diffuso che dimostra come il Festival non si esaurisca sul palco dell’Ariston, ma continui a vivere tra i vicoli e le piazze della città, dove artisti e pubblico si incontrano senza filtri, trasformando Sanremo in un grande palcoscenico a cielo aperto.