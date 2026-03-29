Sanremo celebra la Coppa Milano‑Sanremo: trionfo di Vesco‑Bacci e il plauso dell’assessore Lombardi per un’edizione da ricordare

Si è conclusa ufficialmente ieri sera a Sanremo la XVII Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo con la vittoria dei due regolaristi Andrea Vesco e Romano Bacci che hanno condotto una gara straordinaria a bordo della loro Fiat 508 S del 1935, premiati da Wyler Vetta con il loro prestigioso orologio dedicato alla competizione, in edizione limitata di soli 120 pezzi in tutto il mondo.

Grande performance anche per il secondo equipaggio classificato formato da Fontanella Gian Marco e Scarabelli Giovanni al volante di una FIAT 514 S del 1930. Si classificano al terzo posto Di Pietra Francesco e Di Pietra Giuseppe su una FIAT 508C del 1938.

Per la categoria auto classiche Legend dal 1966 al 2000, il primo premio è stato vinto da Converso Dario e Ameglio Federica con la loro Lancia Fulvia Montecarlo 1972. Seconda classificata la coppia composta da Malaguti Federico e Urlo Giorgio De Tomaso alla guida di una Pantera de 1973, mentre i terzi classificati sono Galgano Andrea e Montani Davide con una Porsche 911 (993) del 1994.

Monaco Eitel e Monaco Lorenzo con una Ferrari 458 Spider del 2012 sono invece i primi classificati per le auto youngtimer dal 2001 ad oggi della categoria Rendez-Vous. Sono Destefanis Massimo e Destefanis Michael i secondi classificati in questa categoria, a bordo di una Porsche 992 4s del 2020. Il terzo posto è stato preso dalla coppia Manzoni Marco e Mandelli Marta Leandra a bordo della loro Porsche 992 GT3 Tousing del 2022.

La Coppa delle Dame ha visto premiare con con una tela realizzata dall’artista Alberto Peppoloni a cura della rivista VIA! l’equipaggio composto da Maria Ines Tajana e Laura Confalonieri a bordo della loro Alfa Romeo 1600 Spider del 1966 come primo classificato.

Luca Lombardi, assessore al Turismo di Regione Liguria: «Si è conclusa un'altra entusiasmante edizione della rievocazione storica della Coppa Milano-Sanremo: quella di quest'anno è stata la numero 17 che ha celebrato i 120 anni dalla prima gara automobilista datata 1906. Questo è un appuntamento diventato ormai fisso e anno dopo anno noto che il binomio Milano-Sanremo non è abbinato solo alla famosissima gara di ciclismo ma molte persone pensano alla gara di auto storiche. Desidero pertanto fare i complimenti agli organizzatori dell'Automobile Club Milano, guidati sapientemente dal presidente Pietro Meda, e di Equipe Grand Prix con il Ceo Gianpaolo Sacchini, che di edizione in edizione riescono sempre ad emozionarmi e ad emozionare tutti: è uno spettacolo imperdibile vedere auto così magnifiche gareggiare sulle nostre altrettanto magnifiche strade delle due riviere di Ponente e di Levante. È una cartolina di enorme promozione per la nostra regione e vi ringrazio già in anticipo per l'edizione del 2027».

Il 2026 ha segnato un traguardo storico per la Coppa Milano-Sanremo, la corsa automobilistica più antica d’Italia, che ha celebrato con grande stile ancora una volta il suo 120° anniversario. La gara ha celebrato non solo la sua storicità e il valore sportivo, ma anche l’eccellenza dei territori che ogni anno attraversa.