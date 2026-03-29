Sanremo, il Corso Fiorito 2026 tra la folla: 45mila spettatori nonostante freddo e cielo incerto (Foto e Video)

È scattato, tra due ali di folla, il Corso Fiorito 2026 di Sanremo. Anche se il cielo non è stato clemente, dopo la splendida giornata di ieri, fortunatamente non piove anche se le temperature sono decisamente più basse della media del periodo. Ma sono comunque migliaia gli spettatori che stanno affollando il classico percorso, dove sono previsti i due giri. Al momento vengono ipotizzate circa 45mila persone, tra residenti e turisti anche se ovviamente bisognerà attendere il primo pomeriggio per una stima più precisa.

Grande festa attorno a carri, bande e majorette che stanno intrattenendo il pubblico mentre sono già arrivati i primi commenti dal sindaco, Alessandro Mager: “Dieco carri straordinari, con esibizioni di alto livello. Complimenti ai volontari e a tutti i protagonisti che hanno lavorato per una tradizione decennale”. Per l’assessore al turismo, Alessandro Sindoni: “Oggi si conclude periodo eventi grandissimi, sembra un miracolo che si compie ogni anno avere 40/50 mila persone a Sanremo. Un ringraziamento speciale va alle forze dell’ordine ed all’ufficio turismo, ma anche a tutti i comuni che partecipano”. Per l'assessore regionale, Luca Lombardi: "Un tripudio alla primavera e nostra floricultura. Questa è stata Una quattro giorni dedicati ai fiori, poi il premio Murolo e la Milano-Sanremo con le auto storiche: la città ha risposto alla grande”. L'assessore Alessandro Piana: “Si parte da un prodotto frutto di amore fatica e fantasia, che è il fiore. Un grazie a tutti i volontari per consegnarci questo spettacolo, attraverso fiori e versalità dei fiori è possibile riprodurre storia della televisione”.

Foto e video realizzati da Erika Bonazinga, Andrea Musacchio ed Elia Folco

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