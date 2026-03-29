Sanremo ha rinnovato anche quest'anno la tradizione dei Parmureli in Vaticano: fede, identità e arte in Piazza San Pietro (Foto)

Si è rinnovato anche quest’anno, nella cornice solenne di Piazza San Pietro, uno dei momenti più simbolici e identitari per la comunità di Sanremo: la consegna dei Parmureli al Pontefice in occasione della Domenica delle Palme, alla presenza di migliaia di fedeli provenienti da tutto il mondo e di Papa Leone XIV.

Dopo le emozioni e l’attesa raccontate nella mattinata, la cerimonia si è svolta confermando ancora una volta il valore profondo di questa tradizione, resa possibile grazie al lavoro meticoloso e alla dedizione della Famija Sanremasca, in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale. Un impegno che inizia settimane prima e che richiede competenza, coordinamento e grande passione per garantire la realizzazione e la consegna di manufatti unici, veri capolavori di intreccio delle foglie di palma.

I Parmureli, simbolo di pace e devozione, non sono semplici ornamenti liturgici, ma espressione autentica di un patrimonio culturale che Sanremo custodisce e tramanda con orgoglio. La loro presenza durante la celebrazione in Vaticano rappresenta il risultato concreto di un lavoro collettivo che coinvolge artigiani, volontari e istituzioni, uniti nel mantenere viva una tradizione che parla al mondo.

Fondamentale, infatti, il ruolo svolto dalla Famija Sanremasca, che con esperienza e senso di responsabilità coordina ogni fase della preparazione, dalla selezione delle palme fino alla realizzazione dei disegni più complessi. Accanto ad essa, l’amministrazione comunale ha garantito supporto organizzativo e istituzionale, confermando l’importanza di questa tradizione non solo sul piano religioso, ma anche come elemento distintivo dell’identità cittadina.

La celebrazione odierna ha così assunto un significato ancora più profondo: non solo un momento di fede condivisa, ma anche il riconoscimento del valore di una comunità che, attraverso il proprio lavoro e le proprie tradizioni, riesce a essere presente in uno degli scenari più importanti della cristianità. I Parmureli, ancora una volta, si sono fatti ambasciatori di Sanremo nel mondo, portando con sé storia, arte e devozione.