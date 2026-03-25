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Attualità | 25 marzo 2026, 10:38

Domenica delle Palme, Sanremo rinnova l’antica tradizione della consegna dei parmureli in Vaticano

La giunta comunale, accogliendo la proposta della “Famija Sanremasca – Arti e Tradizioni”, ha approvato lo stanziamento di 2800 euro da parte dell’assessorato al turismo guidato da Alessandro Sindoni, come contributo per la realizzazione e la consegna delle famose foglie di palma intrecciate

Domenica delle Palme, Sanremo rinnova l’antica tradizione della consegna dei parmureli in Vaticano

Si rinnova anche quest’anno, in occasione della Domenica delle Palme, l’antica tradizione che concede a Sanremo il privilegio di offrire al Vaticano i “Parmureli” che saranno esposti durante la funzione religiosa in piazza San Pietro.

La giunta comunale, accogliendo la proposta della “Famija Sanremasca – Arti e Tradizioni”, ha approvato lo stanziamento di 2800 euro da parte dell’assessorato al turismo guidato da Alessandro Sindoni, come contributo per la realizzazione e la consegna delle famose foglie di palma intrecciate, che verranno imbracciate da Papa Leone XIV e dai Cardinali.

I parmureli saranno quindi preparati e consegnati in Vaticano a nome della città di Sanremo, mantenendo vivo il privilegio concesso nel 1586 da papa Sisto V a Benedetto Bresca, capitano di mare sanremese, per il provvidenziale contributo offerto durante l’innalzamento dell’obelisco in piazza San Pietro.

La consegna dei parmureli in Vaticano onora e valorizza non solo la tradizione legata alla ricorrenza religiosa ma promuove anche un prodotto tipico del territorio e della storia di Sanremo attraverso le antiche tecniche dell’intreccio artistico delle foglie di palma.

Redazione

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