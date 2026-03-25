Domenica delle Palme, Sanremo rinnova l’antica tradizione della consegna dei parmureli in Vaticano

Si rinnova anche quest’anno, in occasione della Domenica delle Palme, l’antica tradizione che concede a Sanremo il privilegio di offrire al Vaticano i “Parmureli” che saranno esposti durante la funzione religiosa in piazza San Pietro.

La giunta comunale, accogliendo la proposta della “Famija Sanremasca – Arti e Tradizioni”, ha approvato lo stanziamento di 2800 euro da parte dell’assessorato al turismo guidato da Alessandro Sindoni, come contributo per la realizzazione e la consegna delle famose foglie di palma intrecciate, che verranno imbracciate da Papa Leone XIV e dai Cardinali.

I parmureli saranno quindi preparati e consegnati in Vaticano a nome della città di Sanremo, mantenendo vivo il privilegio concesso nel 1586 da papa Sisto V a Benedetto Bresca, capitano di mare sanremese, per il provvidenziale contributo offerto durante l’innalzamento dell’obelisco in piazza San Pietro.

La consegna dei parmureli in Vaticano onora e valorizza non solo la tradizione legata alla ricorrenza religiosa ma promuove anche un prodotto tipico del territorio e della storia di Sanremo attraverso le antiche tecniche dell’intreccio artistico delle foglie di palma.