Diano Marina incanta Sanremo in Fiore 2026 con il carro dedicato a 'Lascia o raddoppia?': un omaggio floreale alla storia della televisione italiana

Si è conclusa oggi Sanremo in Fiore 2026, l’evento che ha visto la città di Sanremo trasformarsi in un palcoscenico di colori, profumi e creatività. Tra i protagonisti della manifestazione, anche il carro di Diano Marina, che ha saputo incantare il pubblico e la giuria, celebrando la storia della televisione italiana con un omaggio indimenticabile a “Lascia o raddoppia?”, lo storico programma condotto da Mike Bongiorno.

La realizzazione del carro è stata affidata alla maestria della compagnia “I Girasui”, che ha lavorato incessantemente per settimane per dare vita a una vera e propria opera d’arte floreale. Il risultato è stato un connubio perfetto tra nostalgia televisiva e eccellenza artigianale, confermando Diano Marina come una delle realtà più dinamiche del panorama ligure.

Nella serata di ieri, il Sindaco di Diano Marina si è recato personalmente a Sanremo per esprimere la propria gratitudine e il proprio sostegno ai carristi. Accompagnato dall’assessore Luca Spandre e dal consigliere Gianluca Gramondo, il primo cittadino ha voluto ringraziare di persona la compagnia “I Girasui” per l’impegno e la passione profusi nel progetto. “Andare a Sanremo è stato un atto di doverosa riconoscenza verso chi, con il proprio lavoro, porta in alto il nome di Diano Marina,” ha dichiarato il Sindaco. “Vedere questo carro prendere forma è stata un’emozione forte. Complimenti a tutti i carristi, ai colleghi che credono in questa manifestazione, al Comune di Sanremo e alla Regione Liguria per l’impegno e il sostegno. Il pensiero più profondo va ad Antonio Pugliesi, storico carrista della compagnia, scomparso poche settimane prima di questa edizione”.

Anche Luca Spandre ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando l’imponente sforzo tecnico e artistico richiesto dalla competizione. “Il lavoro svolto dalla compagnia ‘I Girasui’ è stato eccellente,” ha commentato l’assessore Spandre. “Per raggiungere questo straordinario risultato sono stati impiegati migliaia di fiori, un numero impressionante che testimonia la cura straordinaria di ogni singolo dettaglio. Al di là delle classifiche ufficiali, per noi, solo per l’impegno, la dedizione e la bellezza che abbiamo portato in sfilata, ha vinto Diano”.

Il successo di Sanremo in Fiore 2026 non si esaurisce con la sfilata odierna. La bellezza di Diano Marina varcherà i confini regionali grazie alla televisione nazionale. É prevista infatti la messa in onda di una speciale cartolina di Diano Marina in occasione della puntata di “Linea Verde” dedicata interamente a Sanremo in Fiore. L’appuntamento televisivo è fissato per il 19 aprile 2026 alle 12.20 circa, quando lo schermo di Rai 1 celebrerà davanti al grande pubblico la ricchezza e il valore del territorio dianese.