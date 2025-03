Sanremo: esplosione in via Margotti. La testimonianza di due sopravvissuti: "Siamo qui a raccontarlo solo per caso" (Foto e video)

"Sembrava una bomba, abbiamo visto la morte in faccia e solo per caso siamo qui a raccontarlo". È il racconto di Francesco Vignieri, 80 anni, e di sua moglie Elisa Semeria, gli occupanti dell'appartamento di Riccardo Pogliano, il 64enne morto questa mattina nell'esplosione del suo appartamento in via Margotti 60 a Sanremo. Ora stanno meglio ma i coniugi Vigneri hanno vissuto attimi di vero terrore quando, alle 9.07 hanno sentito un boato assordante provenire dall'appartamento a fianco ed hanno visto crollare il muro che li divideva da quello di Pogliano. "Abbiamo visto le fiamme e ci siamo allontanati - proseguono - chiamando subito i soccorsi".

Anche il loro appartamento è distrutto ed inagibile ma, fortunatamente, Francesco ed Elisa hanno un'altra casa dove andare stasera.

Anche la loro figlia è sotto choc: "Mi hanno chiamata pochi attimi dopo l'esplosione - ci racconta - e mi sono precipitata subito. La scena che mi si è presentata davanti era davvero drammatica. Sono affranta per l'uomo che è morto. I miei sono qui per puro caso".

Francesco ed Elisa, infatti, erano lontani dal muro che è crollato altrimenti sarebbero stati colpiti con conseguenze decisamente più gravi.

Il civico 60 di via Margotti è composto da 8 appartamenti e due magazzini. Di questi, oltre a quello di Riccardo Pogliano, due sono sicuramente inagibili mentre gli altri sono in fase di valutazione da parte dei Vigili del Fuoco e degli inquirenti.

Ora dovranno essere fatte le valutazioni dell'accaduto per capire se si è trattato di una fuga di gas o di un imprudenza. Le indagini proseguiranno nel corso della giornata.