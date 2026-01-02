Dal 7 gennaio cantieri sulla A10: galleria Fornaci chiusa verso Savona, disagi anche per chi viaggia da e per il Ponente

Partiranno il 7 gennaio 2026, con la fine della sospensione natalizia dei cantieri, i lavori dell’ultima fase di ammodernamento della galleria Fornaci sull’autostrada A10 Savona–Ventimiglia, tra gli svincoli di Spotorno e Savona in direzione Savona. Un intervento necessario per l’adeguamento alle normative europee sulla sicurezza, ma che provocherà inevitabili disagi anche agli automobilisti del Ponente ligure.

Il cantiere resterà attivo fino al 2 aprile 2026, prima delle festività pasquali. Durante i lavori sarà chiuso il tunnel in direzione Savona e verrà attivato uno scambio di carreggiata, con il traffico che transiterà a doppio senso nella galleria opposta. La demolizione della carreggiata, prevista nell’ambito dell’intervento, non consente infatti di mantenere la circolazione nella galleria interessata per motivi di sicurezza. Regione Liguria e Concessioni del Tirreno, concessionaria della tratta, avvertono che sono previsti accodamenti nelle fasce orarie di maggior traffico, con possibili ripercussioni su entrambe le direzioni di marcia. Una situazione che rischia di pesare in particolare sugli spostamenti quotidiani di residenti e lavoratori del Ponente ligure, oltre che sul traffico locale e pendolare.

Per limitare i disagi, la concessionaria adotterà alcune misure straordinarie: presidi mobili antincendio nella galleria aperta al traffico a doppio senso, mezzi speciali per la rapida rimozione dei veicoli in avaria (anche pesanti) e una riduzione del numero complessivo di scambi di carreggiata lungo l’intera tratta. I lavori sulla galleria Fornaci si inseriscono in un quadro più ampio di cantieri che, tra gennaio e la fine del mese, interesseranno gran parte della rete autostradale ligure. Sulla A10 sono previsti ulteriori interventi di adeguamento strutturale e normativo, monitoraggi e consolidamenti di viadotti, riqualificazione delle barriere di sicurezza e lavori di miglioramento sismico, con riduzioni di carreggiata in diversi tratti fino a Ventimiglia.

Cantieri attivi anche sulla A6 Torino–Savona, in particolare tra Altare e Savona, sulla A12 e sulle sue diramazioni, oltre che sulla A7 e su altri tratti gestiti da Aspi, con chiusure temporanee di svincoli e limitazioni alla viabilità. La pianificazione, spiegano le istituzioni, tiene conto delle cosiddette “finestre di salvaguardia” per Pasqua, primavera ed estate, concentrando gli interventi più impattanti nei mesi di minor traffico. Resta però il fatto che, nei primi mesi del 2026, gli automobilisti del Ponente ligure dovranno fare i conti con rallentamenti, code e tempi di percorrenza più lunghi.