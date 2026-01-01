Aggressione notturna a Ventimiglia, 30enne ferito in passeggiata Oberdan

Un’aggressione si è verificata nella notte a Ventimiglia, dove un uomo di origine somala di circa 30 anni è stato preso di mira da altri stranieri in passeggiata Oberdan. L’episodio è avvenuto per cause ancora in fase di accertamento.

L’uomo ha riportato un trauma facciale ed è stato soccorso e trasportato in ospedale per le cure del caso. Dopo gli accertamenti clinici, è stato dimesso alle 7.30 di questa mattina dall’ospedale Borea. Sull’accaduto sono in corso verifiche per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili.