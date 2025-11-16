Sanremo, l’allerta arancione verso la conclusione: piccoli interventi e nessuna criticità rilevante

Mentre l’allerta arancione si avvia alla conclusione, Sanremo chiude il pomeriggio con un bilancio sostanzialmente positivo. Il COC, rimasto attivo per tutta la durata della fase più intensa del maltempo, ha coordinato monitoraggi e interventi puntuali che hanno permesso di gestire senza difficoltà le conseguenze delle forti precipitazioni che hanno interessato la città.

Il primo episodio significativo si è registrato sulla strada per Bussana Vecchia, dove un albero è caduto sulla carreggiata. La zona è stata immediatamente messa in sicurezza e segnalata. Nel frattempo, le squadre del Comune e la Protezione Civile hanno perlustrato le principali strade comunali, soprattutto quelle collinari: via Duca Abruzzi, Mario Calvino, Villetta, strada San Pietro, via Borea, via Pascoli, via Padre Semeria, strada Monte Ortigara, la rotabile Capo Nero, strada Solaro, la pista ciclabile e il tratto di corso Marconi davanti all’ex hotel Napoleon.

In queste aree gli operatori hanno rimosso pietre e rami caduti, liberato la sede stradale e gestito il sollevamento di alcuni tombini. Il Servizio Viabilità è intervenuto anche per operazioni di pulizia lungo il rio Foce.

Il temporale ha provocato inoltre un’interruzione temporanea dell’illuminazione pubblica in via Roma, Cavallotti, Mombello, Bixio e Marconi: un blackout breve, risolto poco dopo dai tecnici. Segnalato anche un cedimento parziale di un muro in pietra in strada Val d’Olivi, nei pressi del civico 300. L’area è stata messa in sicurezza e transennata.

Con il fronte più intenso ormai alle spalle e l’allerta prossima alla chiusura, il quadro complessivo è rassicurante: nessun danno di rilievo, nessuna criticità idrica o idrogeologica e un sistema di monitoraggio che ha risposto rapidamente alle esigenze del territorio. Le squadre restano comunque operative fino alla cessazione ufficiale dell’allerta da parte della Regione.