Raccolta differenziata, a gennaio San Biagio della Cima raggiunge il 76,56%

San Biagio della Cima raggiunge il 76,56% di raccolta differenziata, che risulta essere la percentuale più alta del bacino della val Verbone, tra le più alte del bacino ventimigliese.

Un traguardo ottenuto in poco tempo. "Da fanalino di coda abbiamo raggiunto una delle percentuali più alte di raccolta differenziata del bacino ventimigliese nel mese di gennaio" - fa sapere il sindaco di San Biagio della Cima Simone Rotolo - "Gli ultimi dati di settembre 2024 della raccolta differenziata indicavano che avevamo raggiunto il 22,43%. Pagavamo troppo per lo smaltimento dei rifiuti, soprattutto dell'indifferenziata, ma dopo l'attivazione delle nuove ecoisole informatizzate, avvenuta il 9 dicembre 2024, già nel mese di dicembre abbiamo registrato un netto miglioramento. A dicembre del 2024 abbiamo, infatti, ottenuto una percentuale di raccolta differenziata di 62,60% ma a gennaio siamo riusciti a raggiungere il 76,56%. E' un'ottima percentuale visto che risulta essere sopra al minimo del 70 per cento".

Un risultato conquistato grazie alla collaborazione della cittadinanza. "Desidero ringraziare in particolar modo i cittadini di San Biagio per la pazienta avuta nell'utilizzo delle nuove ecoisole informatizzate e per la cura con la quale stanno facendo la raccolta differenziata. Un ringraziamento va anche ai lavoratori delle ditte Teknoservice ed Eco Seib che si occupano della raccolta dei rifiuti e ai componenti dell'amministrazione comunale per il risultato raggiunto" - sottolinea il primo cittadino - "Dobbiamo cercare di continuare a fare bene la raccolta differenziata in maniera tale da non avere sanzioni, visto che oltre il 70 per cento non si hanno sanzioni. Inoltre, continuando così, vi sarà una riduzione dei costi dello smaltimento dell'indifferenziata che nel 2026 potrebbero portare anche a un beneficio sui costi della Tari".