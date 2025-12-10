Ventimiglia, disalimentazione provvisoria della linea elettrica: possibile interruzione dell'erogazione idrica nelle frazioni

Un'interruzione dell'erogazione idrica a Ventimiglia, a seguito di disalimentazione provvisoria della linea elettrica Enel, potrebbe verificarsi domani, giovedì 11 dicembre. Lo comunica il Comune per avvisare la cittadinanza.
Nel corso dell'intervento, dalle 14 a fine lavori, è prevista una sospensione per le 16:30 a causa dell'interruzione della fornitura di energia elettrica da parte di Enel. Gli impianti gestiti da Rivieracqua potranno, perciò, subire interruzioni del servizio idropotabile in diverse frazioni: Calvo, San Pancrazio, Serro e Villatella.
Alla ripresa del servizio potranno verificarsi fenomeni di opalescenza dell’acqua, del tutto normali in questi casi. "Ci scusiamo per gli eventuali disagi e ringraziamo per la comprensione e la collaborazione" - dicono dal Comune.