Sanremo: un 'carpet' sempre più breve e gente ammassata in pochi metri mentre la passerella potrebbe arrivare sul palco, perchè? (Foto e Video)

Anche quest’anno il ‘carpet’ che viene declinato ad ogni stagione in modo diverso, è durato pochissimo ed è stato ‘intravisto’ da un numero limitato di appassionati. Anche nel corso della lunga diretta proposta dal nostro giornale abbiamo affrontato l’argomento con l’Assessore al Turismo, Alessandro Sindoni.

L’idea della sfilata, tanti anni fa, era nata proprio per far vivere il Festival a chi non poteva entrare all’Ariston, con una passerella dei cantanti vicino ai propri fan. E l’idea, come sempre capita in questi casi, si è allargata. Da una piccola sfilata in via Mameli di fronte all’Ariston, nel 2020 si è arrivati al ‘red carpet’ lungo via Matteotti fino al palco di piazza Colombo e addirittura fino al Palafiori. Ma, di fatto, i cantanti non sono mai arrivati fino a ‘Casa Sanremo’.

Nel 2020 hanno fatto la loro brevissima apparizione sul palco, quindi da due anni a questa parte lo stop avviene all’angolo con via Asquasciati. E questo implica l’ammassamento del pubblico in via Mameli, via Matteotti e qualcuno in piazza Colombo. Troppo poco per l’entusiasmo dei fan che arrivano da tutta Italia, come testimoniato ieri nel corso della nostra diretta.

Fatto salvo il sacrosanto diritto della Rai di giocarsi anche al lunedì la carta della diretta all’interno di ‘Primafestival’, dalle parti di palazzo Bellevue dovrebbero iniziare a fare la voce grossa perché, lo ripetiamo, il ‘carpet’ era nato per altri motivi, ovvero fa vedere i cantanti a tutti. E se questi passano 7 minuti in uno spazio limitato chi li vede? In pochi, sicuramente. Ai nostri microfoni l’Assessore Sindoni ha preso l’impegno di affrontare l’argomento con chi organizzerà il prossimo anno l’evento ma rimane sempre un enigma capire il motivo per cui ci sia una passerella delle genere fino al palco e che non venga sfruttata proprio per far salire i cantanti sul Suzuky Stage in occasione della sfilata, in modo da poter essere acclamati dal pubblico.

In più, nella serata di ieri e per cause ancora da capire, durante la sfilata in tutta l’area centrale della città è completamente stata oscurata la rete Internet. Per una decina di minuti non hanno funzionato le reti sia via cavo che cellulari. Un sovraccarico dettato dalle troppe ‘dirette Facebook’ o un blocco voluto per evitarle? Questo non è dato saperlo anche se i disagi nella serata di ieri sono stati tanti.